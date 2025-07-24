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خبيرة تحذّر: تجنبوا ارتداء هذا النوع من الأحذية على متن الطائرة!
منوعات
2025-07-24 | 08:00
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خبيرة تحذّر: تجنبوا ارتداء هذا النوع من الأحذية على متن الطائرة!
نصحت خبيرة السفر التي تُدعى "بوليان"، الركاب بعدم ارتداء الأحذية المفتوحة مثل الصنادل عند السفر على متن الطائرة.
وحذّرت الخبيرة من المشاكل المحتملة التي قد تسببها الملابس في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى الحماية الضرورية التي توفرها الأحذية المغلقة.
وقالت بوليان: "تجنبوا الصنادل عند السفر على متن الطائرة وارتدوا الأحذية الرياضية"، مضيفةً: "إذا حصلت حالة طوارئ تتعلق بالحريق، أو كسر الزجاج، أو الحاجة إلى الإخلاء السريع، فستحتاجون إلى أحذية مغلقة حقيقية لحماية قدميكم ومساعدتكم على التحرك بسرعة".
وتابعت: "الصنادل تبطئ حركتكم وتترككم مكشوفين في اللحظات الحاسمة حتى في حمام الطائرة".
المصدر
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