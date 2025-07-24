بعد انفصالهما... ما فعلته هذه الشابة بحبيبها السابق صادم!

حاولت صوفي كليفورد، البالغة من العمر 31 عامًا، دهس حبيبها السابق بعد انتهاء علاقتهما ومحاولاته المستمرة في الابتعاد عنها.



وعلى الرغم من تحذيراته لها بأنه سيبلغ الشرطة بحال استمرت في الاتصال به، واصلت صوفي إرسال الرسائل وكانت تتردد دائما إلى منزله لتعقّبه.



وفي 27 كانون الثاني، لاحقت صوفي حبيبها السابق إلى صالة الألعاب الرياضية قبل أن تحاول دهسه بينما كان يمشي مع صديقه.



وفي بيان تُلي في المحكمة، كتب حبيب صوفي السابق: "شعرت بعدم الأمان الجسدي. كان بإمكانها أن تُلحق بي الأذى، ولم أتخيل يومًا أنها قد تفعل شيئًا كهذا".



وأُدينت صوفي باتّباع سلوكٍ يُعادل مطاردة الضحية ومضايقته بإرسال رسائل عديدة له بين 28 كانون الأول2024 و28 كانون الثاني 2025.



ومثلت صوفي أمام محكمة سويندون الجزئية صباح الأربعاء بعد إقرارها بالذنب، وحُكم عليها بقضاء سنة في السجن ودفع غرامة مالية محددة.