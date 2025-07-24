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مشاكل خطيرة قد يسببها اللعب مع هذه الحيوانات الأليفة... هذا ما كشفه أحد الأطباء

منوعات
2025-07-24 | 12:01
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مشاكل خطيرة قد يسببها اللعب مع هذه الحيوانات الأليفة... هذا ما كشفه أحد الأطباء
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مشاكل خطيرة قد يسببها اللعب مع هذه الحيوانات الأليفة... هذا ما كشفه أحد الأطباء

شرح الدكتور بايبينغ تشين، من جامعة ميشيغان، أن القطط قد تحمل بكتيريا خطيرة تشكل تهديدًا خطيرًا لأصحابها.

وفي التفاصيل، روى تشين أن مريضة مراهقة أصيبت بارتباك مفاجئ وصداع شديد وعانت من الإرهاق ومشاكل بصرية في إحدى عينيها. 

وعندما ذكرت والدة الشابة أنها تبنّت قطة صغيرة مؤخرًا أكد الأطباء إصابة ابنتها بعدوى "بارتونيلا هنسيلاي"، التي يسببها خدش القطط.

ويمكن أن ينتقل المرض إلى البشر من خلال خدش ملوث ببراز البراغيث، وغالبًا ما يكون بسبب القطط.

ويُصيب هذا المرض الأطفال دون سن 15 عامًا بشكل شائع، ويعاني معظم المصابين بهذه العدوى من أعراض خفيفة مثل تضخم الغدد الليمفاوية والحمى والتعب.

ومع ذلك، يمكن تقليل خطر الإصابة بالعدوى من خلال إبقاء القطط داخل المنزل بعيدة عن القطط المشردة الأكثر عرضة لنقل الأمراض.
 

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