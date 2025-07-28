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الكشف عن أقوى جواز سفر في العالم... وهذه المرتبة التي احتلها جواز السفر اللبناني

منوعات
2025-07-28 | 14:37
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الكشف عن أقوى جواز سفر في العالم... وهذه المرتبة التي احتلها جواز السفر اللبناني
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الكشف عن أقوى جواز سفر في العالم... وهذه المرتبة التي احتلها جواز السفر اللبناني

كشف مؤشر Henley Passport Index عن أقوى جوازات السفر في العالم، حيث تصدّر جواز سفر سنغافورة القائمة بتمكين حامليه من السفر من دون تأشيرة إلى 193 دولة حول العالم.

ويحلّ في المرتبة الثانية اليابان وكوريا الجنوبية بإمكانية الدخول إلى 190 وجهة، بينما جاءت الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا في المرتبة الثالثة، مع دخول 189 دولة، بحسب ما نقل موقع دايلي ميل.

وفي المركز الرابع جاءت النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد (188 دولة)، بينما احتلت اليونان ونيوزيلندا وسويسرا المرتبة الخامسة (187 دولة).

أما المملكة المتحدة، التي كانت تتصدر القائمة بين عامي 2013 و2015، فقد تراجعت إلى المرتبة السادسة بإمكانية السفر إلى 186 دولة فقط، وهو تراجع يُعزى بشكل أساسي إلى تداعيات بريكست.

وتلتها في المرتبة السابعة أستراليا وتشيكيا والمجر ومالطا وبولندا (185 دولة)، بينما جاءت كندا وإستونيا والإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثامنة (184 دولة).

وفي المراتب التاسعة والعاشرة جاءت كل من كرواتيا ولاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا (183 دولة)، ثم آيسلندا وليتوانيا والولايات المتحدة (182 دولة).

أما لبنان فحلّ في المرتبة 89 عالميًا، إذ يتيح جواز سفره لحامليه الدخول إلى 44 دولة فقط من دون تأشيرة.

وجاء جواز سفر أفغانستان في ذيل القائمة، إذ يتيح لحامليه السفر دون تأشيرة إلى 25 دولة فقط.
 

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