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"عضّ أفعى كوبرا حتى الموت"... اليكم ما حصل مع ابن السنتين

منوعات
2025-07-28 | 15:00
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&quot;عضّ أفعى كوبرا حتى الموت&quot;... اليكم ما حصل مع ابن السنتين
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"عضّ أفعى كوبرا حتى الموت"... اليكم ما حصل مع ابن السنتين

أثار طفل يبلغ من العمر عامين دهشة مجتمعه في الهند بعدما قتل أفعى كوبرا بطول نحو متر واحد بعضّة في رأسها.

الطفل غوفيندا كومار كان يلعب أمام منزله في قرية بانكاتوا بولاية بيهار، عندما التفّت الأفعى السامة حول ذراعه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب أقاربه، حاول الطفل في البداية رمي حجر على الأفعى، لكنها هاجمته ولفّت نفسها بإحكام حول يده، ليردّ بشكل مفاجئ بعضّ رأسها حتى قتلها على الفور.

وقالت جدته ماتيشواري ديفي: "حين رأينا الأفعى في يد الطفل ركضنا نحوه، لكنه كان قد سبقنا وعضّها وقتلها على الفور."

وبعد الحادث، فقد الطفل وعيه وتم نقله أولاً إلى مركز صحي محلي، ثم إلى مستشفى حكومي متخصص في مدينة بيتيه لتلقي العلاج.

وأكد الأطباء أن الأفعى ماتت بسبب الإصابات في رأسها وفمها نتيجة عضة الطفل، بينما تأثر الصغير جزئياً بالسم لكنه لم يتعرّض للخطر القاتل بفضل التدخل الطبي السريع.

وحالة الطفل الآن مستقرة، وهو تحت المراقبة الطبية ويتلقى العلاج اللازم.

منوعات

كوبرا

الموت"...

اليكم

السنتين

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