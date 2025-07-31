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تآكل الشواطئ... خطر يهدد السواحل التونسية

منوعات
2025-07-31 | 05:30
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تآكل الشواطئ... خطر يهدد السواحل التونسية
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تآكل الشواطئ... خطر يهدد السواحل التونسية

لم يتوقع محمد العيادي السويسي وهو صياد وصاحب مطعم على الشاطئ أن تغمر مياه البحر جزءا كبيرا من مطعمه وتهدد لقمة عيشه ومصدر رزقه نتيجة الانجراف البحري، وهي ظاهرة تتفاقم بفعل التغيرات المناخية والتوسع العمراني المفرط.

وتتعرض أكثر من 35 بالمئة من شواطئ تونس للتآكل، حيث تفقد مناطق مثل الحمامات ما يصل إلى ثمانية أمتار من الشاطئ سنويا، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2021. ويُعد أرخبيل قرقنة الهش على الساحل الشرقي المكان الأكثر وضوحا لذلك.

وتحدث محمد العيادي السويسي بحرقة عما آل إليه الوضع في المنطقة الساحلية التي ركز فيها مشروعه، وتشكل الطبيعة البيئية للسواحل في تونس عاملا مهما في الدخل للتونسيين كما تمثل المدن والقرى الساحلية في البلاد أهمية كبرى للإنتاج وتوفير فرص عمل في بلد تمتد سواحله بطول 1148 كيلومترا.

ويرى مختصون أن تونس تقف اليوم أمام خطر يهدد جزءا كبيرا من أراضيها وسواحلها التي مثلت على مدى عقود رمزا للجمال الطبيعي ووجهة سياحية متميزة غير أن الانجراف البحري بات شبحا يهدد التوازن البيئي، والتنمية السياحية والاقتصادية، وحتى التاريخية.

وتهدد التغيرات المناخية بارتفاع معدل ملوحة المسطحات المائية إلى جانب خسارة ما يقارب 16 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية وفق دراسة أعدتها وزارة البيئة.

وأكد مرسي الفقيه، المدير الجهوي لوكالة حماية الشريط الساحلي بصفاقس، لرويترز أن 30% من طول الشواطئ التونسية "مهددة بالانجراف البحري أو عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية".

وتتسابق الجهود الوطنية والدولية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة تنقذ ما تبقى من شواطئ تونس الذهبية لحمايتها من التآكل المستمر.

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