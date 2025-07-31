تحطمت إلى نصفين... سقوط لعبة أثناء تحليقها في الهواء في السعودية وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!

اصطدمت لعبة ملاهي بعمودها الخاص أثناء تحليقها في الهواء، ما أدى إلى تحطمها إلى نصفين وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح بالغة في منتزه الجبل الأخضر الترفيهي بمدينة الطائف السياحية الشهيرة بالسعودية.



ووثق مقطع فيديو الحادث المروّع وصوت الطقطقة العالي الذي سُمع عند وصول اللعبة إلى ذروة ارتفاعها قبل اصطدامها بالعمود وتحطمها.



وقال شهود العيان إن عمود اللعبة "ارتد بسرعة عالية" قبل سقوطه، وأفادوا أيضًا أنه صدم أشخاصًا واقفين على الجانب الآخر.



وتلّقى المصابون الإسعافات الأولية في المنتزه الترفيهي قبل نقلهم إلى المستشفى، حيث أعلنت جهات عدّة في الطائف حالة طوارئ.



وعُلّقت العمليات في المنتزه الترفيهي مؤقتًا، بينما فتحت جهات إنفاذ القانون السعودية تحقيقًا في الحادث.