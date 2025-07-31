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بعد مرور 127 سنة... الهند تستعيد مجموعة من الأحجار الكريمة
منوعات
2025-07-31 | 10:00
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بعد مرور 127 سنة... الهند تستعيد مجموعة من الأحجار الكريمة
استعادت الهند مجموعة تضم مئات الجواهر المرتبطة بآثار بوذا بعد 127 عاما وذلك في أعقاب مزاد علني كان من المقرر تنظيمه في وقت سابق من هذا العام مما دفع الحكومة في دلهي لإطلاق تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية.
وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعودة المجموعة المعروفة باسم جواهر بيبراوا الخاصة ببوذا التاريخي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وكتب في منشور على منصة إكس يوم أمس الأربعاء: "يوم سار لتراثنا الثقافي! هذا الأمر سيجعل كل هندي يشعر بالفخر".
وتضم المجموعة مئات الأحجار الكريمة بينها الجمشت والتوباز واللؤلؤ، التي تعود إلى فترة حكم الإمبراطور أشوكا ضمن الإمبراطورية الماورية أي في الفترة بين 240 و200 قبل الميلاد تقريبا.
ويُذكر أن الأحجار الكريمة تم استخراجها في 1898 من بناء قديم يضم مقدسات بوذية في بيبراوا بشمال الهند على يد مدير العقارات الإنكليزي وليام كلاكستون بيبي إلى جانب أجزاء من العظام التي يُعتقد أنها تعود لبوذا. وسُمح لبيبي فيما بعد بالاحتفاظ بأكثر من 300 جوهرة متماثلة ظلت متوارثة في عائلته.
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