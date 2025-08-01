في خطوة فريدة من نوعها... قرية اسبانية تحظّر على سكّانها الموت وهذه قصتها!

يحظّر على السكان في لانجارون، وهي قرية صغيرة في مقاطعة غرناطة بالأندلس بإسبانيا، الموت بسبب وجود مقبرة واحدة فقط، وهي قاعدة وضعها العمدة السابق خوسيه روبيو قبل أكثر من 25 عامًا.

وفي عام 1999، أصدر روبيو إعلانًا حثّ فيه سكان لانجارون على "الاهتمام بصحتهم قدر الإمكان حتى تتخذ البلدية الإجراءات اللازمة لامتلاك أرض مناسبة لدفن الموتى فيها".

وأضاف المرسوم: "يُحظر بموجب هذا المرسوم الموت في لانجارون".

وبحسب التقارير في ذلك الوقت، كان عمدة المدينة يتعرض لضغوط من أجل حل مشكلة الاكتظاظ في المقبرة المحلية بسرعة.

وتعتبر لانجارون بلدة عادية تماماً ويبلغ عدد سكانها 4 آلاف نسمة، وهي معروفة كوجهة صحية بفضل ينابيعها الغنية بالمعادن.

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