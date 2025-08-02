استقبال مميز لأبطال لبنان في بطولتي العالم MOS وAdobe في مطار بيروت

استقبل مطار رفيق الحريري الدولي اليوم أبطال لبنان الفائزين في بطولة العالم لمهارات مايكروسوفت MOS وبطولة العالم للمحترفين المعتمدين من Adobe لعام 2025، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز الوطني.وقد حضر الاستقبال وفد رسمي ومؤسساتي رفيع، ضم الأستاذ سامر الصفح المدير العام لمؤسسة مخزومي، السيد طارق الباشا المدير التنفيذي لشركة ITLS، نائب الشؤون الأكاديمية في جامعة رفيق الحريري الدكتور محمود حلبلب، الأستاذ جورج خويري نقيب المعلوماتية وممثل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي في قصر بعبدا، السيد جيلبير متري مستشار وزارة الذكاء الإصطناعي ممثلاً معالي الوزير كمال شحادة، نخبة من الإداريين والأكاديميين، وأهالي والأصدقاء، لاستقبال الأبطال اللبنانيين وتهنئتهم على هذا الإنجاز العالمي المشرّف.وأثبت شباب لبنان من خلال مشاركتهم في بطولة العالم لمهارات مايكروسوفت MOS وبطولة العالم للمحترفين المعتمدين من Adobe لعام 2025 أنهم ليسوا فقط جاهزين للتحدي على أعلى المستويات، بل هم روّاد في تحقيق النجاحات على الساحة الدولية.والنتائج المشرّفة للبنان في البطولة توزعت كالتالي:ماريا أبي خليل - المركز الأول عالميًا في فئة Excelمارتن غزال - المركز الرابع عالميًا في فئة Wordرينا الشامي - المركز الخامس عالميًا في بطولة الـ Adobeلين رمضان - المركز السابع عالميًا في فئة Wordجنى عبد الله - المركز الثامن عالميًا في فئة Excelإنجازات باهرة تُثبت أن لبنان غني بطاقات شبابية واعدة قادرة على المنافسة والتميّز عالميًا، رغم كل التحديات المحلية.وتقديراً لهذا الإنجاز، توجّهتITLS بالشكر لكل من دعم وساهم في تمكين الشباب اللبناني للوصول إلى هذه النجاحات. كما عبّرت مؤسسة مخزومي، ممثلة بمديرها الأستاذ سامر الصفح، عن اعتزازها العميق بالأبطال، مؤكدةً التزامها الدائم بتمكين جيل الشباب في لبنان، وفتح آفاق جديدة لهم محليًا وعالميًا.ويُذكر أن بطولات MOS وAdobe السنوية تستقطب آلاف المشاركين من مختلف دول العالم، حيث يخضع الطلاب لاختبارات عالية المستوى في مهارات Microsoft Office وAdobe Creative Cloud، وتُعدّ من أهم المنصات لاكتشاف المواهب الرقمية والمهارات التقنية حول العالم.