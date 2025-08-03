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للمرة الأولى منذ أكثر من 450 سنة... ثوران بركان في روسيا

منوعات
2025-08-03 | 06:25
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للمرة الأولى منذ أكثر من 450 سنة... ثوران بركان في روسيا
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للمرة الأولى منذ أكثر من 450 سنة... ثوران بركان في روسيا

بدأ بركان كراشينينيكوف الواقع في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية بالثوران للمرّة الأولى منذ أكثر من 450 عاما، وذلك بعد بضعة أيّام من زلزال قويّ ضرب المنطقة الواقعة في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وتوجّه "الدخان شرقا باتّجاه المحيط الهادئ"، مع الإشارة إلى أنه لم يؤثّر حتّى الساعة على أيّ منطقة سكنية أو مجموعة سياحية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتعدّ شبه جزيرة كامتشاتكا التي تضمّ حوالي ثلاثين بركانا نشطا من المناطق التي تشهد أكبر نشاط زلزالي في العالم حيث تتلاقى الصفائح التكتونية للمحيط الهادئ وأميركا الشمالية.

وتجذب المنطقة التي لا كثافة سكانية كبيرة فيها سيّاحا يأتون من أجل مناظرها الجبلية الخلاّبة ومتنزّهاتها الطبيعية التي تزخر بالدببة والسلمون.

وبحسب البرنامج العالمي للنشاط البركاني التابع لمعهد سميثسونيان، يعود آخر ثوران لبركان كراشينينيكوف للعام 1550.

وسجّلت المنطقة السبت أكثر من 65 هزّة ارتدادية، من بينها 10 تمّ الشعور بها في كبرى مدنها بيتروبافلوسك-كامتشاتسكي، بحسب الوكالة الروسية للجيوفيزياء.

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