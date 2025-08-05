مشاهير تيك توك في مصر تحت المجهر: مقاطع منافية للأخلاق واعتقالات وهذه التفاصيل!

أوقفت السلطات المصرية في أقل من أسبوع 8 من صانعي المحتوى على منصة تيك توك بتهم مختلفة تشمل "خدش الحياء"، في تطوّر وصفته منظّمات حقوقية بأنه حملة قمع تستهدف خصوصا ناشطات على الإنترنت.



ونشر صانعو المحتوى، وفق وزارة الداخلية، مقاطع فيديو تتضمن "ألفاظا خادشة للحياء" و"إساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي".



وجاءت سلسلة التوقيفات بعد شكوى تقّدم بها 32 محاميا، اعتبرت أن تسجيلات الفيديو تشكل خطرا على جيل الشباب من دون أي توضيح.



لكن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، اتّهمت السلطات بالسعي إلى ضبط سلوك الأفراد و"تأديبهم"، وحضّتها على "التوقف عن ملاحقة صانعي المحتوى عبر الإنترنت، عبر توجيه اتهامات مبهمة ذات طابعين أخلاقي وطبقي مثل التعدي على قيم الأسرة المصرية".



ومن بين صانعي المحتوى الذين تم توقيفهم بغالبيتهم في بيوتهم، "سوزي الأردنية" و"علياء قمرون" و"أم مكة" و"أم سجدة" و"قمر الوكالة".



كذلك تم توقيف 3 صانعي محتوى معروفين بأسماء "مداهم" و"شاكر" و"محمد عبد العاطي".



و تتضمن حسابات صانعي المحتوى والتي ما زالت بغالبيتها متاحة، محتوى يشمل مقاطع كوميدية وفيديوهات "مزامنة الشفاه" وإعلانات لمستحضرات تجميل منخفضة التكلفة ومقاطع من الحياة اليومية.



المصدر: فرانس برس