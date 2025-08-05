الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فاجعة مروّعة تهز المكسيك... ما عثرت عليه الشرطة في منزل مهجور يفوق التوقعات!

منوعات
2025-08-05 | 04:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فاجعة مروّعة تهز المكسيك... ما عثرت عليه الشرطة في منزل مهجور يفوق التوقعات!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فاجعة مروّعة تهز المكسيك... ما عثرت عليه الشرطة في منزل مهجور يفوق التوقعات!

أعلنت السلطات المكسيكية أنّها عثرت الأسبوع الماضي على بقايا 32 جثة مقطّعة الأوصال داخل منزل مهجور في غواناخواتو، الولاية الأكثر عنفا في البلاد.

وقال مكتب المدّعي العام في ولاية غواناخواتو إنّ الجثث المقطّعة الأوصال عُثر عليها داخل أكياس بلاستيكية أثناء عملية تفتيش منزل في إيرابواتو في إطار تحقيق بقضية أشخاص مفقودين.

وأضاف في بيان أنّه "تمّ التعرّف بالكامل على هويات" 15 ضحية، والعمل جار لاستكمال التعرّف على بقايا الضحايا.

وفي أيار الماضي، عُثر على 17 جثة في منزل مهجور آخر في إيرابواتو "في مراحل مختلفة من التحلّل"، وفقا لمكتب المدّعي العام.

المصدر: فرانس برس

آخر الأخبار

منوعات

مروّعة

المكسيك...

الشرطة

مهجور

التوقعات!

LBCI التالي
"فوضى عارمة"... حريق يلتهم عربة قطار في نيوجيرسي ومقطع فيديو يوثّق اللحظة!
في الجزائر... طحالب بحرية من المحيط الهادئ تغزو السواحل والسلطات تتحرك!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:00

العثور على بقايا 32 جثة مقطعة الأوصال في منزل مهجور بالمكسيك

LBCI
منوعات
2025-05-21

امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... أرادت التخلص من حاسوب حبيبها المتوفي لكن ما عثرت عليه قلب حياتها!

LBCI
منوعات
2025-05-12

حادثة مروّعة في دولة عربيّة... اشترى أسدا ليربيه في حديقة منزله وما حصل بعدها مرعب!

LBCI
منوعات
2025-06-28

بعد زيارته لكل دول العالم... شاب يُرشّح وجهات خفية تفوق التوقعات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:30

انتقدت والدها بشدّة... ابنة بوتين السرية تشعل مواقع التواصل بتصريحاتها: "هذا يذكرني بمن دمّر حياتي"

LBCI
منوعات
05:10

"فوضى عارمة"... حريق يلتهم عربة قطار في نيوجيرسي ومقطع فيديو يوثّق اللحظة!

LBCI
منوعات
04:00

في الجزائر... طحالب بحرية من المحيط الهادئ تغزو السواحل والسلطات تتحرك!

LBCI
منوعات
03:24

مشاهير تيك توك في مصر تحت المجهر: مقاطع منافية للأخلاق واعتقالات وهذه التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-05-27

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-03

مصادر للـLBCI تنفي المعلومات عن عملية خطف في الحمرا... اليكم التفاصيل

LBCI
اخبار البرامج
2025-06-22

أوصلت النبيذ اللبناني إلى العالمية... "شاتو كسارة": قصة نجاح لافتة رغم الأزمات! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2025-07-31

اقرار قانون اصلاح المصارف وفقا للصيغة المحالة من لجنة الموازنة مع بعض التعديلات الطفيفة وربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:11

الأنظار تتجه الى جلسة مجلس الوزراء... والمشاورات مستمرة بين الرؤساء الثلاثة

LBCI
أخبار لبنان
03:45

قبيل جلسة مجلس الوزراء... الرئيس عون يرسل موفدا الى عين التينة وهذا ما يؤكده بري

LBCI
أخبار لبنان
03:21

إليكم آخر المستجدات بشأن "جلسة السلاح"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بركان في روسيا يستيقظ بعد سباتٍ تاريخي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

انشقاق غير مسبوق في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الجالية اللبنانية تحتضن بحفاوة غير مسبوقة منتخب الارز لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين الظلمة والسرعة... مشهد الموت على الطرقات مستمر

LBCI
أخبار لبنان
13:25

إليكم آخر المستجدات بشأن جلسة مجلس الوزراء غدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

حين يتقاطع الحنين مع السياسة… بهاء رفيق الحريري في قلب بيروت المجروحة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:24

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
13:25

إليكم آخر المستجدات بشأن جلسة مجلس الوزراء غدا

LBCI
أخبار لبنان
04:37

بالجرم المشهود... توقيف مروج مخدرات في سن الفيل

LBCI
أخبار لبنان
03:21

إليكم آخر المستجدات بشأن "جلسة السلاح"...

LBCI
أخبار دولية
01:28

زلزال يضرب جنوب إيران

LBCI
أمن وقضاء
07:18

الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة وعمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين في قب الياس

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 5-8-2025

LBCI
أخبار لبنان
03:45

قبيل جلسة مجلس الوزراء... الرئيس عون يرسل موفدا الى عين التينة وهذا ما يؤكده بري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More