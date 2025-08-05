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فاجعة مروّعة تهز المكسيك... ما عثرت عليه الشرطة في منزل مهجور يفوق التوقعات!
منوعات
2025-08-05 | 04:38
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فاجعة مروّعة تهز المكسيك... ما عثرت عليه الشرطة في منزل مهجور يفوق التوقعات!
أعلنت السلطات المكسيكية أنّها عثرت الأسبوع الماضي على بقايا 32 جثة مقطّعة الأوصال داخل منزل مهجور في غواناخواتو، الولاية الأكثر عنفا في البلاد.
وقال مكتب المدّعي العام في ولاية غواناخواتو إنّ الجثث المقطّعة الأوصال عُثر عليها داخل أكياس بلاستيكية أثناء عملية تفتيش منزل في إيرابواتو في إطار تحقيق بقضية أشخاص مفقودين.
وأضاف في بيان أنّه "تمّ التعرّف بالكامل على هويات" 15 ضحية، والعمل جار لاستكمال التعرّف على بقايا الضحايا.
وفي أيار الماضي، عُثر على 17 جثة في منزل مهجور آخر في إيرابواتو "في مراحل مختلفة من التحلّل"، وفقا لمكتب المدّعي العام.
المصدر: فرانس برس
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