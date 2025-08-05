"فوضى عارمة"... حريق يلتهم عربة قطار في نيوجيرسي ومقطع فيديو يوثّق اللحظة!

اندلع حريق أسفل إحدى عربات القطار في محطة قطار في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية، ما أثار فوضى عارمة في صفوف الركاب.

وأظهر مقطع فيديو الدخان المتصاعد وألسنة اللهب بينما كان الركاب يحاولون دفع بعضهم البعض للخروج من القطار.

وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصاً بعد استنشاقهم الدخان، الأمر الذي استدعى نقلهم إلى المستشفى.

وأدى الحريق إلى تعليق خدمات خطوط "باث" بين وسط مانهاتن وجيرسي سيتي، وبين مركز التجارة العالمي وهوبوكين.

وأفادت السلطات لاحقاً بأن جميع الخطوط عادت للعمل بحلول الساعة 11 صباحًا.

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