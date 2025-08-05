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انتقدت والدها بشدّة... ابنة بوتين السرية تشعل مواقع التواصل بتصريحاتها: "هذا يذكرني بمن دمّر حياتي"
منوعات
2025-08-05 | 06:30
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انتقدت والدها بشدّة... ابنة بوتين السرية تشعل مواقع التواصل بتصريحاتها: "هذا يذكرني بمن دمّر حياتي"
انتقدت إليزافيتا كريفونوجيخ، ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السرية، والدها في منشور عبر حسابها على انستغرام.
وكتبت كريفونوجيخ في المنشور: "إنه لأمر مُحرّر أن أتمكن من إظهار وجهي للعالم مرة أخرى، هذا يُذكرني بنفسي ومن دمر حياتي".
وقالت كريفونوجيخ في المنشور إن والدها "دمر حياتها وحصد أرواح الملايين".
ولم تذكر الشابة اسم الرئيس الروسي في المنشور لكنها لم تُفنِّد أبدًا النظريات الشائعة حول أصلها الحقيقي في الوقت نفسه.
ووُلدت الشابة عام 2003 بعد علاقة غرامية مشبوهة بين بوتين ووالدتها، سفيتلانا، مدبرة منزل الرئيس الروسي آنذاك.
وكشف تحقيق أجرته منصة برويكت الإعلامية الروسية عام 2020 النقاب عن هذه المفاجأة بالإضافة إلى "شبهها الهائل" ببوتين.
وفي عام 2021، كشف الصحفي وزعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني عن حساب كريفونوجيخ على إنستغرام، الذي سلّط الضوء على حياتها المترفة وثروة عائلتها الطائلة التي عزاها البعض إلى صلتها بالرئيس الروسي.
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