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"41,8 درجة مئوية"... اليابان تسجل حرارة قياسية
منوعات
2025-08-05 | 08:09
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"41,8 درجة مئوية"... اليابان تسجل حرارة قياسية
سجّلت اليابان الثلاثاء درجتي حرارة قياسيتين متتاليتين، إذ أعلن مكتب الأرصاد الجوية عن 41,6 ومن ثم 41,8 درجة مئوية، محذّرا من أن الحرارة قد تواصل الارتفاع.
وفي التفاصيل، ارتفعت درجات الحرارة في مختلف أنحاء العالم في السنوات الأخيرة في وقت يتسبب تغيّر المناخ بأنماط طقس غير مألوفة.
وتجاوزت الحرارة في مدينة إسيساكي الثلاثاء المستوى القياسي المسجل سابقا في منطقة هيوغو الأسبوع الماضي والذي بلغ 41,2 درجة مئوية.
وكان الصيف العام الماضي الأكثر حرا في اليابان منذ بدء تسجيل البيانات قبل 126 عاما، على غرار ما كان عليه الحال في 2023، بعد موسم خريف كان الأكثر حرا أيضا.
وحذّر خبراء من أن أشجار الكرز الشهيرة في اليابان باتت تزهر قبل الأوان نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ولا تزهر بالكامل أحيانا بسبب التغير المناخي.
أما الثلوج على جبل فوجي فغابت لأطول فترة مسجّلة العام الماضي، ولم تظهر قبل مطلع تشرين الثاني، مقارنة مع معدل ظهورها المعتاد في بدايات تشرين الأول.
وتعاني بعض سدود اليابان وحقول الأرز نقصا في المياه في ظل تراجع كبير لمعدلات هطول الأمطار على مختلف مناطق البلاد.
وشهدت أجزاء أخرى من آسيا موجات حر هذا الصيف، من كوريا الجنوبية وصولا إلى فيتنام، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
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