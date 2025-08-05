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الملك تشارلز يبيع مروحية الملكة إليزابيث الفاخرة مقابل أكثر من 5 ملايين دولار!

منوعات
2025-08-05 | 15:00
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الملك تشارلز يبيع مروحية الملكة إليزابيث الفاخرة مقابل أكثر من 5 ملايين دولار!
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الملك تشارلز يبيع مروحية الملكة إليزابيث الفاخرة مقابل أكثر من 5 ملايين دولار!

قرر الملك تشارلز الثالث عرض مروحية والدته الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، الفاخرة للبيع، في خطوة لافتة ضمن خطته لاعتماد وسائل نقل أكثر صديقة للبيئة.

المروحية المعروضة من طرازSikorsky S-76C++  حمراء اللون وتتسع لثمانية ركاب، وقد تم تصنيعها في عام 2009، وتُعرض حالياً للبيع مقابل نحو5  ملايين جنيه إسترليني، وفقًا لشركة الوساطة الجويةAeroAsset  التي تولت عملية التسويق.

ووفقاً للتفاصيل، فإن المروحية تم استخدامها من قبل "رأس دولة" واحد فقط، أي الملكة الراحلة، وقد قطعت5222  ساعة طيران فقط، وتتميّز بمقصورة فاخرة تضمّ مقاعد جلدية رمادية اللون، وسجادة زرقاء، وساعة خشبية، ونوافذ معتمة، إضافةً إلى رفّ خاص للمجلات.

وكانت الملكة إليزابيث تستخدم هذه المروحية بانتظام للتنقل بين مقرّاتها، مثل رحلتها من ساندرينغهام إلى وندسور قبل وفاتها بفترة قصيرة.

ويعتزم الملك تشارلز استبدال المروحية بمروحيتين من طرازAgustaWestland AW139  الحديثة، والتي تعمل على وقود طيران مستدام بنسبة 50 في المئة، وتُقدّر كلفة الواحدة منها بحوالي 8.5  ملايين جنيه إسترليني.

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