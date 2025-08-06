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بعد مصادرته لأعوام... يخت ملياردير روسي يُعرض في مزاد في الولايات المتحدة
منوعات
2025-08-06 | 08:00
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بعد مصادرته لأعوام... يخت ملياردير روسي يُعرض في مزاد في الولايات المتحدة
سيباع اليخت الفاخر الذي صادرته السلطات الأميركية من الملياردير الروسي سليمان كريموف في مزاد علني، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ويتضمن يخت "أماديا" البالغ طوله 106 أمتار مهبطا للمروحيات ومسبحا وجاكوزي إلى جانب صالة رياضية ومنتجع صحي وصالون تجميل وثماني قاعات تتسع لـ16 ضيفا.
وتمّت مصادرة اليخت الذي قُدّرت قيمته بأكثر من 300 مليون دولار من الأوليغارشي الروسي في فيجي في نيسان 2022.
وستنظم شركة "الخدمات البحرية الوطنية" في فلوريدا المزاد حيث ستُقبل العروض المختومة حتى العاشر من أيلول فيما تتطلب المشاركة دفع تأمين عرض أولي قدره 10 ملايين دولار.
وسيباع اليخت في المزاد بعدما رفض قاض أميركي ادعاء متنازع عليه بشأن ملكية المركب.
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