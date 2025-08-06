الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ظنّت أن أعراضها نتيجة للتوتر... تشخيص صادم بانتظار امرأة أربعينية!
منوعات
2025-08-06 | 11:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ظنّت أن أعراضها نتيجة للتوتر... تشخيص صادم بانتظار امرأة أربعينية!
أُصيبت امرأة بالشلل بعد اكتشافها أن الصداع الذي كانت تعاني منه ناتج عن "ضغط العمل" وكان علامة تحذيرية لحالة دماغية نادرة للغاية.
وفي التفاصيل، قالت أليشا فارينيارز، البالغة من العمر 44 عامًا، إنها شعرت بوجود "خلل ما"، لكن الأطباء تجاهلوا أعراضها مرارًا وتكرارًا واعتبروها صداعًا نصفيًا أو مشاكل في الجيوب الأنفية.
وبدأت أليشا تعاني من صداع شديد في العشرينيات من عمرها، ما تسبب في نوبات إغماء وإرهاق شديد ولكن طبيبها "تجاهل الأمر" وأعطاها مسكنات رغم معاناتها من "ألم شديد".
ولم يتم تشخيص حالتها الدماغية إلا في أيلول من العام الماضي بعد إصابتها بسكتة دماغية أثناء لعب التنس حيث انهارت أليشا في الملعب ونُقلت فورا إلى المستشفى، لتشخّص إصابتها بتشوه شرياني وريدي في الدماغ.
ويُصيب التشوه الشرياني الوريدي أقل من 1% من البريطانيين، ويحدث عندما تُشكّل الأوعية الدموية المتشابكة وصلات غير طبيعية بين الشرايين والأوردة في الدماغ.
وأُصيبت أليشا بتشوه شرياني وريدي بطول ثلاث بوصات، انفجر وأصاب الجانب الأيمن من جسدها بالشلل، ودخلت في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام.
وتهتم أليشا حاليا بتسليط الضوء على المخاطر "الخفية" لهذه الحالة النادرة، التي لم تكن تعلم أنها وُلدت بها.
وتستطيع أليشا الآن التحدث وتحريك ذراعها اليمنى، إلا أن المشي من دون مساعدة لا يزال مستحيلا.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
أعراضها
نتيجة
للتوتر...
تشخيص
بانتظار
امرأة
أربعينية!
التالي
بعد مصادرته لأعوام... يخت ملياردير روسي يُعرض في مزاد في الولايات المتحدة
في فنلندا... حيوانات الرنة تدفع ضريبة موجات الحر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-05-28
ظنّت أن أعراضها عادية ونتيجة للتوتر... تشخيص صادم بانتظار امرأة أربعينية!
منوعات
2025-05-28
ظنّت أن أعراضها عادية ونتيجة للتوتر... تشخيص صادم بانتظار امرأة أربعينية!
0
منوعات
2025-07-11
ظنّ أن أعراضه عادية ونتيجة للتوتر... تشخيص صادم بانتظار هذا الرجل!
منوعات
2025-07-11
ظنّ أن أعراضه عادية ونتيجة للتوتر... تشخيص صادم بانتظار هذا الرجل!
0
صحة وتغذية
2025-07-15
اختراق علمي... اختبار جديد يساعد على تشخيص مرض باركنسون قبل 7 سنوات من ظهور الأعراض!
صحة وتغذية
2025-07-15
اختراق علمي... اختبار جديد يساعد على تشخيص مرض باركنسون قبل 7 سنوات من ظهور الأعراض!
0
منوعات
2025-05-21
امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... أرادت التخلص من حاسوب حبيبها المتوفي لكن ما عثرت عليه قلب حياتها!
منوعات
2025-05-21
امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... أرادت التخلص من حاسوب حبيبها المتوفي لكن ما عثرت عليه قلب حياتها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:00
شجار عنيف بين رجل وامرأة في حانة تايلاندية: رفضت تناول المشروب برفقته وهذا ما حصل! (فيديو)
منوعات
12:00
شجار عنيف بين رجل وامرأة في حانة تايلاندية: رفضت تناول المشروب برفقته وهذا ما حصل! (فيديو)
0
منوعات
08:00
بعد مصادرته لأعوام... يخت ملياردير روسي يُعرض في مزاد في الولايات المتحدة
منوعات
08:00
بعد مصادرته لأعوام... يخت ملياردير روسي يُعرض في مزاد في الولايات المتحدة
0
منوعات
2025-08-05
في فنلندا... حيوانات الرنة تدفع ضريبة موجات الحر
منوعات
2025-08-05
في فنلندا... حيوانات الرنة تدفع ضريبة موجات الحر
0
منوعات
2025-08-05
الملك تشارلز يبيع مروحية الملكة إليزابيث الفاخرة مقابل أكثر من 5 ملايين دولار!
منوعات
2025-08-05
الملك تشارلز يبيع مروحية الملكة إليزابيث الفاخرة مقابل أكثر من 5 ملايين دولار!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:59
المكتب الاعلامي المركزي في حركة أمل: الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان
خبر عاجل
08:59
المكتب الاعلامي المركزي في حركة أمل: الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان
0
أخبار لبنان
2025-07-06
سلام: طريق إستعادة الدولة هو إكمال إتفاق الطائف وحصر السلاح
أخبار لبنان
2025-07-06
سلام: طريق إستعادة الدولة هو إكمال إتفاق الطائف وحصر السلاح
0
أمن وقضاء
04:22
خلاف على ذهب مفقود ينتهي بجريمة قتل في زحلة وقوى الأمن تكشف ملابساتها
أمن وقضاء
04:22
خلاف على ذهب مفقود ينتهي بجريمة قتل في زحلة وقوى الأمن تكشف ملابساتها
0
أخبار لبنان
2025-07-21
الرئيس عون نوه بالمواقف العقلانية إزاء الاحداث المؤسفة في سوريا: لتوحيد جهود اللبنانيين والتصرف بمسؤولية
أخبار لبنان
2025-07-21
الرئيس عون نوه بالمواقف العقلانية إزاء الاحداث المؤسفة في سوريا: لتوحيد جهود اللبنانيين والتصرف بمسؤولية
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
16:14
كأس آسيا بكرة السلة: فوز لبنان على قطر
رياضة
16:14
كأس آسيا بكرة السلة: فوز لبنان على قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
جادة زياد الرحباني بدلاً من حافظ الأسد... بيروت تغيّر لافتاتها وتسجّل الخروج من زمن الوصاية
تقارير نشرة الاخبار
13:55
جادة زياد الرحباني بدلاً من حافظ الأسد... بيروت تغيّر لافتاتها وتسجّل الخروج من زمن الوصاية
0
أخبار دولية
13:43
سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر خضوعًا للتعريفات الجمركية عالميًا
أخبار دولية
13:43
سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر خضوعًا للتعريفات الجمركية عالميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك
0
أخبار دولية
13:35
سوريا توقع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية
أخبار دولية
13:35
سوريا توقع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية
0
أخبار دولية
13:33
نتنياهو يعيد ملف احتلال غزة إلى المجلس الوزاري... تحذيرات من تداعيات كارثية على الأسرى والجيش والاقتصاد
أخبار دولية
13:33
نتنياهو يعيد ملف احتلال غزة إلى المجلس الوزاري... تحذيرات من تداعيات كارثية على الأسرى والجيش والاقتصاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية
0
رياضة
13:24
ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة
رياضة
13:24
ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الإسهال والتقيؤ: الروتا وحده أم أسباب أخرى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الإسهال والتقيؤ: الروتا وحده أم أسباب أخرى؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
00:20
إشكال في صور أدى إلى طعن 3 ضباط والجيش نفذ مداهمات بحثًا عن المعتدين
أمن وقضاء
00:20
إشكال في صور أدى إلى طعن 3 ضباط والجيش نفذ مداهمات بحثًا عن المعتدين
2
أمن وقضاء
04:22
خلاف على ذهب مفقود ينتهي بجريمة قتل في زحلة وقوى الأمن تكشف ملابساتها
أمن وقضاء
04:22
خلاف على ذهب مفقود ينتهي بجريمة قتل في زحلة وقوى الأمن تكشف ملابساتها
3
خبر عاجل
13:46
منتخب لبنان لكرة السلة في مواجهة المنتخب القطري ضمن بطولة كأس آسيا... ترقبوا المباراة بعد قليل عبر شاشة الـLB2
خبر عاجل
13:46
منتخب لبنان لكرة السلة في مواجهة المنتخب القطري ضمن بطولة كأس آسيا... ترقبوا المباراة بعد قليل عبر شاشة الـLB2
4
خبر عاجل
09:03
بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"
خبر عاجل
09:03
بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"
5
صحف اليوم
23:50
مصادر وزارية لـ"الأخبار": سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطًا كبيرة على عكس ما كان متفقًا عليه
صحف اليوم
23:50
مصادر وزارية لـ"الأخبار": سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطًا كبيرة على عكس ما كان متفقًا عليه
6
أخبار لبنان
08:13
حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"
أخبار لبنان
08:13
حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"
7
أخبار لبنان
09:13
حركة "أمل": جلسة الغد فرصة للتصحيح
أخبار لبنان
09:13
حركة "أمل": جلسة الغد فرصة للتصحيح
8
أمن وقضاء
10:34
ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
10:34
ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More