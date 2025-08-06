ظنّت أن أعراضها نتيجة للتوتر... تشخيص صادم بانتظار امرأة أربعينية!

أُصيبت امرأة بالشلل بعد اكتشافها أن الصداع الذي كانت تعاني منه ناتج عن "ضغط العمل" وكان علامة تحذيرية لحالة دماغية نادرة للغاية.



وفي التفاصيل، قالت أليشا فارينيارز، البالغة من العمر 44 عامًا، إنها شعرت بوجود "خلل ما"، لكن الأطباء تجاهلوا أعراضها مرارًا وتكرارًا واعتبروها صداعًا نصفيًا أو مشاكل في الجيوب الأنفية.



وبدأت أليشا تعاني من صداع شديد في العشرينيات من عمرها، ما تسبب في نوبات إغماء وإرهاق شديد ولكن طبيبها "تجاهل الأمر" وأعطاها مسكنات رغم معاناتها من "ألم شديد".



ولم يتم تشخيص حالتها الدماغية إلا في أيلول من العام الماضي بعد إصابتها بسكتة دماغية أثناء لعب التنس حيث انهارت أليشا في الملعب ونُقلت فورا إلى المستشفى، لتشخّص إصابتها بتشوه شرياني وريدي في الدماغ.



ويُصيب التشوه الشرياني الوريدي أقل من 1% من البريطانيين، ويحدث عندما تُشكّل الأوعية الدموية المتشابكة وصلات غير طبيعية بين الشرايين والأوردة في الدماغ.



وأُصيبت أليشا بتشوه شرياني وريدي بطول ثلاث بوصات، انفجر وأصاب الجانب الأيمن من جسدها بالشلل، ودخلت في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام.



وتهتم أليشا حاليا بتسليط الضوء على المخاطر "الخفية" لهذه الحالة النادرة، التي لم تكن تعلم أنها وُلدت بها.



وتستطيع أليشا الآن التحدث وتحريك ذراعها اليمنى، إلا أن المشي من دون مساعدة لا يزال مستحيلا.