شجار عنيف بين رجل وامرأة في حانة تايلاندية: رفضت تناول المشروب برفقته وهذا ما حصل! (فيديو)

هاجم السائح البريطاني جورج ليلي، البالغ من العمر 66 عامًا، امرأة رفضت تناول المشروبات معه في حانة في باتايا، تايلاند.



وفي التفاصيل، أظهرت لقطات كاميرات المراقبة لحظة إقدام السائح على إهانة المرأة بعد أن رفضت طلبه في حانة لانون.



كما أظهرت اللقطات المرأة وهي ترمي الكأس حيث قام جورج بضربها والتعدي عليها.



ودفع أحد الزبائن جورج إلى الخلف، ما تسبب في كسر ذراعه اليمنى قبل وصول المسعفين ونقله إلى المستشفى.



وصرح متحدث باسم شرطة مدينة باتايا: "صوّرت كاميرات المراقبة الحادث بوضوح، وقد جمع رجال الشرطة اللقطات لضمها إلى ملف القضية لضمان تحقيق عادل لجميع المعنيين".