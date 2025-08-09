في الأسبوع الـ38 من حملها... رفضت حضور زوجها حفل توديع عزوبية لكن ما حصل لاحقاً قلب حياتها!

كشفت امرأة حامل أن زوجها اتهمها بـ"السيطرة والارتياب" لأنها طلبت منه عدم حضور حفل توديع عزوبية خارج البلاد في الأسبوع الثامن والثلاثين من حملها.

وروت المرأة قصتها عبر موقع Mumsnet قائلةً إن حفل توديع عزوبية صديق زوجها المقرب هو بمثابة رحلة لمدة أربعة أيام إلى إيبيزا، مضيفةً: "يصادف هذا الحفل الوقت الذي أكون فيه حاملاً في الأسبوع الثامن والثلاثين بطفلنا الأول".

وكتبت: "أتفهم أنه صديقه المقرب، لكنني سأكون غير قادرة على القيادة وقد أدخل في المخاض"، وأضافت أنها أخبرت زوجها أنها ستشعر براحة أكبر إذا بقي إلى جانبها.

وقالت المرأة إن زوجها اتهمها بأنها "مسيطرة وتحاول تدمير حياته ومهووسة بجنون العظمة لأن 'الأطفال الأوائل لا يأتون في موعدهم"، مضيفةً: "بالمناسبة، عمره 34 عامًا، وليس 21 عامًا".

ودعم مستخدمو الموقع المرأة بشدة، مؤكدين أن مشاعرها صحيحة تماماً وأن على زوجها إعادة النظر في أولوياته.

