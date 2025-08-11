في لحظة مرعبة... عامل ينجو من انفجار بطارية دراجة كهربائية بأعجوبة ومقطع فيديو يوثّق اللحظة

نجا عامل بأعجوبة بعد انفجار بطارية دراجة كهربائية أثناء عمله في ورشة إطارات في بيرث، غرب أستراليا.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة في الورشة الموظف راكعًا بجانب الدراجة الكهربائية عندما انفجرت البطارية، فصرخ وابتعد عنها.

وبمجرد ابتعاده، انفجرت البطارية متحولة إلى كرة نارية ضخمة اجتاحت مساحة كبيرة من الورشة.

واستمر الحريق الشديد لمدة دقيقة تقريبًا قبل أن تحترق البطارية أخيرًا، ليعود الرجل ومعه مطفأة حريق لإطفاء النيران المتبقية.

وأشاد رواد مواقع التواصل بسرعة بديهة الرجل، بينما سخر البعض الآخر من سرواله الفضفاض الذي كشف عن مؤخرته في بعض اللقطات.

