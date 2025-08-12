مرة جديدة... هاري وميغن يوقعان اتفاقا جديدا مع نتفليكس

أعلنت منصة نتفليكس العملاقة الاثنين أن الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل سيواصلان العمل على مشاريع سينمائية وتلفزيونية لصالح منصة نتفليكس، ولكن بشروط محددة أكثر.

ويعمل هاري وزوجته مع نتفليكس منذ العام 2020، وأنتجا سلسلة وثائقية بعنوان "هاري أند ميغن" ومسلسل "ويذ لاف، ميغن".

وفي حين كان العقد السابق مع نتفليكس يمنح المنصة حقوقا حصرية في إنتاج أعمال الثنائي، فإن الاتفاق الجديد الممتد لسنوات عدة، يعطي نتفليكس الحق في الموافقة على أي مشروع أو رفضه قبل أن تتمكن شركة هاري وميغن الإعلامية "أرتشويل برودكشنز" من عرضه على استوديوهات أخرى.

وعادة ما تكون الصفقات من هذا النوع أقل ربحية من الصفقات الحصرية، مع أنها توفر للمنتجين مرونة أكبر.

وقالت ميغن "نشعر بالفخر لتوسيع شراكتنا مع نتفليكس وتوسيع نطاق عملنا معا ليشمل ماركة آز ايفر"، في إشارة إلى خط منتجاتها العصرية التي أُعيدت تسميتها حديثا وتتضمّن نبيذا ومربى المشمش ومنتجات أخرى.

تزوج هاري وميغن عام 2018، وانفصلا عن العائلة الملكية البريطانية وانتقلا إلى كاليفورنيا بعد سنتين. وبعد حرمانهما من التمويل الملكي، وقّع الزوجان أول صفقة لهما مع نتفليكس عام 2020 مقابل مئة مليون دولار أميركي، بحسب تقارير.