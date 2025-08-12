بغياب والديه... نجل ديفيد بيكهام يجدّد عهود زواجه وينأى بنفسه عن العائلة!

احتفل بروكلين بيكهام، نجل نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، وزوجته نيكولا بيلتز بتجديد عهود زواجهما للمرة الثانية في 2 آب، خلال حفل أُقيم في مقاطعة ويستتشستر بحضور عائلة العروس فقط، وسط غياب تام لعائلة بيكهام في ظل ما يُشاع عن وجود خلافات بينهم.

الزوجان، اللذان تزوجا أول مرة عام 2022، لم يوجها الدعوة لأي فرد من عائلة بروكلين، فيما أفادت تقارير بأن ديفيد وفيكتوريا بيكهام علما بالحدث عبر خبر نُشر في موقع أميركي، ما شكّل صدمة لهما.

وعلى النقيض تمامًا، لعبت عائلة نيكولا دورًا محوريًا في الحفل، إذ تولى والدها نيلسون، البالغ 83 عامًا، مهمة إتمام مراسم الزواج، بينما ارتدت نيكولا فستان زفاف والدتها كلوديا، البالغة 70 عامًا، لتمنح والديها لحظات مميّزة مجددًا خلال الحفل والسهرات المرافقة له.

يأتي ذلك في وقت تعصف فيه الخلافات بعائلة بيكهام، حيث تشير تقارير إلى تزايد ابتعاد بروكلين عن والديه، خصوصًا بعد غيابه عن احتفالات عيد ميلاد والده الخمسين في أيار الماضي.

ويُنظر إلى غياب العائلة عن حفل تجديد العهود كإشارة جديدة على أن بروكلين ونيكولا قد قررا الابتعاد نهائيًا عن "علامة بيكهام" العائلية.