أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بغياب والديه... نجل ديفيد بيكهام يجدّد عهود زواجه وينأى بنفسه عن العائلة!

منوعات
2025-08-12 | 15:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بغياب والديه... نجل ديفيد بيكهام يجدّد عهود زواجه وينأى بنفسه عن العائلة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بغياب والديه... نجل ديفيد بيكهام يجدّد عهود زواجه وينأى بنفسه عن العائلة!

احتفل بروكلين بيكهام، نجل نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، وزوجته نيكولا بيلتز بتجديد عهود زواجهما للمرة الثانية في 2 آب، خلال حفل أُقيم في مقاطعة ويستتشستر بحضور عائلة العروس فقط، وسط غياب تام لعائلة بيكهام في ظل ما يُشاع عن وجود خلافات بينهم.

الزوجان، اللذان تزوجا أول مرة عام 2022، لم يوجها الدعوة لأي فرد من عائلة بروكلين، فيما أفادت تقارير بأن ديفيد وفيكتوريا بيكهام علما بالحدث عبر خبر نُشر في موقع أميركي، ما شكّل صدمة لهما.

وعلى النقيض تمامًا، لعبت عائلة نيكولا دورًا محوريًا في الحفل، إذ تولى والدها نيلسون، البالغ 83 عامًا، مهمة إتمام مراسم الزواج، بينما ارتدت نيكولا فستان زفاف والدتها كلوديا، البالغة 70 عامًا، لتمنح والديها لحظات مميّزة مجددًا خلال الحفل والسهرات المرافقة له.

يأتي ذلك في وقت تعصف فيه الخلافات بعائلة بيكهام، حيث تشير تقارير إلى تزايد ابتعاد بروكلين عن والديه، خصوصًا بعد غيابه عن احتفالات عيد ميلاد والده الخمسين في أيار الماضي.

ويُنظر إلى غياب العائلة عن حفل تجديد العهود كإشارة جديدة على أن بروكلين ونيكولا قد قررا الابتعاد نهائيًا عن "علامة بيكهام" العائلية.

آخر الأخبار

منوعات

بروكلين بيكهام

نجم

كرة القدم

ديفيد بيكهام

زوجة

نيكولا بيلتز

تجديد

عهود زواج

المرة الثانية.

LBCI التالي
خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!
"أفضل عيد ميلاد على الإطلاق"... كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها الـ28 في أجواء مميزة (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-22

نجل بايدن: سبب أداء والدي الكارثي في المناظرة أمام ترامب كان منوما

LBCI
خبر عاجل
2025-07-16

69 نائباً جدّدوا الثقة لحكومة الرئيس سلام فيما حجبها 9 نواب وامتنع 4 عن التصويت في ظلّ غياب 46 نائبًا

LBCI
أخبار دولية
2025-07-10

روبيو أعرب للافروف عن إحباطه لغياب التقدم نحو السلام في أوكرانيا

LBCI
فنّ
2025-07-13

نجل فضل شاكر يشارك متابعيه صورةً مع والده: "يا رب تاخذ من عمري وتعطيه" (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:30

سعودي يتصدّى للصوص في قلب لندن... وينقذ أمتعة السياح في مطار هيثرو (فيديو)

LBCI
منوعات
13:30

مرة جديدة... هاري وميغن يوقعان اتفاقا جديدا مع نتفليكس

LBCI
منوعات
09:40

"القطط تصاب بمرض الزهايمر تماماً مثل البشر"... دراسة صادمة وهذه تفاصيلها!

LBCI
منوعات
03:07

خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-24

اتفاق وقف النار... إمّا هو تاريخيّ وإمّا موقت

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-03

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على منزل جاهز في كفركلا

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-05

كاتس: أصدرت ونتنياهو تعليماتنا بمهاجمة وتدمير مبان يستخدمها حزب الله لتصنيع وتخزين المسيرات

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-09

الجيش: توقيف مواطن و17 سوريّا في بلدة رسم الحدث – بعلبك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:19

لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

عقبات تواجه قرار احتلال غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اجتماع أردني-سوري-أميركي لبحث الملف السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

"Tourism Lebanon"... تطبيق ذكي يخطّط لك رحلاتك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

إصلاح الفوائد الفاحشة… خطوة نحو استرداد الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الكهرباء من جديد مشاريع متوسطة وأخرى طويلة الأمد لرفع ساعات التغذية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل بين تسويق التهديد والاعتراف بترميم قدرات حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

ثلاثة حوادث تعرّض لها الجيش اللبنانيّ خلال تفكيك منشآت الحزب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

حرائقُ على أنواعها نتيجة حتمية للحرارة المرتفعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:51

قبيل وصول لاريجاني الى لبنان... هذا ما قاله السفير الإيراني

LBCI
أمن وقضاء
10:31

الحجار لوفد من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين: تحديد هوية الفاعل والقوى الأمنية تعمل على توقيفه

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:20

عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان

LBCI
أخبار لبنان
12:37

على طريق فيطرون - كفردبيان... سقوط صهريج محروقات في وادٍ

LBCI
منوعات
03:07

خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!

LBCI
حال الطقس
02:29

تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة

LBCI
خبر عاجل
03:52

الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More