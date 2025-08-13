في بريطانيا... رجل خمسيني ضحية جريمة مرعبة وهذه التفاصيل!

عُثر على ألكسندر كاشفورد، البالغ من العمر 49 عامًا، متوفيا بعد تعرضه لضربات خطيرة عدة في ليسداون أون سي يوم الأحد.



وفي التفاصيل، وُجهت تهمة قتله إلى فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا وطفلين يبلغان من العمر 15 و14 عامًا.



وحضرت الشرطة برفقة خدمة إسعاف الساحل الجنوبي الشرقي، وتم تأكيد وفاة السيد كاشفورد في مكان الحادث وأُلقي القبض على المراهقين.



ووُجهت تهمة القتل بالشراكة إلى المراهقين الثلاثة، ووُضعوا قيد الاحتجاز للمثول أمام محكمة ميدواي الجزئية ومواصلة التحقيقات.