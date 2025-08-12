سعودي يتصدّى للصوص في قلب لندن... وينقذ أمتعة السياح في مطار هيثرو (فيديو)

في لقطات لافتة وثّقها مقطع فيديو متداول، أظهر مواطن سعودي موقفًا بطوليًا في العاصمة البريطانية لندن، بعدما تصدّى لمحاولة سرقة أمتعة سياح في مطار هيثرو.

وكان أحد اللصوص قد استغل لحظة صعود الركاب إلى سيارة أجرة، محاولًا انتزاع حقائبهم من صندوق السيارة، لكن المواطن السعودي بادر بسرعة إلى إحباط المحاولة وإفشال الخطة، ما حال دون فرار السارق بالأمتعة.

المشهد حظي بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى المتابعون على سرعة بديهة المواطن وشجاعته في حماية ممتلكات الآخرين.