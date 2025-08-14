ساندويش قلب حياتها... ما حصل مع هذه الشابة مخيف: ذهبت لتناول العشاء مع صديقاتها ثم حلّت الكارثة!

كشفت طالبة أنها كانت على وشك الموت بعد تناولها ساندويش بانيني يحتوي على البروكلي.وقالت الطالبة التي تُدعى غايا فيتييلو إنها تناولت الساندويش في شاحنة طعام في بلدة ديامانتي، في كالابريا، لكنها أصيبت بالتسمم الغذائي، واحتاجت إلى البقاء في العناية المركزة في مستشفى قريب.وأضافت غايا أنها تناولت وصديقاتها الساندويشات في تمام الساعة 4:30 صباحًا يوم 5 آب، لافتةً إلى أنها أضافت البروكولي إلى الساندويش الخاص بها خلافاً لصديقاتها.وصرحت غايا لوسائل الإعلام المحلية أنها بعد ساعة واحدة فقط بدأت تعاني من الإسهال وظنّت أنه عسر هضم، لكن في اليوم التالي ساءت الأعراض لدرجة أنها لم تستطع البلع.وأشارت غايا إلى أن شقيقتها أليسيا نقلتها إلى المستشفى حيث بقيت في العناية المركزة لتلقي العلاج المناسب.وفتحت السلطات تحقيقًا بعد هذه الحادثة، وأمرت بسحب جميع أنواع البانيني المُنتج تجاريًا من جميع أنحاء البلاد، والذي تسبب في إصابة 14 شخصًا بتسمم غذائي.وتُجري السلطات حالياً تحقيقات مع تسعة أشخاص، من بينهم صاحب شاحنة الطعام على الواجهة البحرية في مقاطعة كوزنسا، والذي صودرت سيارته، بالإضافة إلى ثلاثة من أصحاب العمل في الشركة التي يُزعم أنها صنعت الشطيرة، بالإضافة إلى خمسة أطباء عالجوا الضحايا.