اشتكت من ركل طفل صغير لظهر كرسيها... عائلة تهاجم امرأة بعنف على متن طائرة: "إنه مجرد طفل!" (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة اعتداء عائلة على امرأة بعد أن اشتكت من ركل طفل صغير لمقعدها بإصرار طوال رحلتها التي استغرقت 3 ساعات و47 دقيقة على متن طائرة تابعة لشركة طيران جنوب الصين.



واندلعت حالة من الفوضى على متن الطائرة عندما أحاطت العائلة بالمرأة وواجهتها جسديًا.

وأفاد الركاب أن الصبي، الجالس خلف المرأة مباشرة، ركل مقعدها مرارًا وتكرارًا أثناء الرحلة رغم التحذيرات المتكررة، بالإضافة إلى أنه صدمها لاحقاً أثناء سيره في الممر مما أدى إلى سقوط سماعات رأسها على الأرض.



وظهرت المرأة في المقطع وهي تصرخ قائلةً: "اتصلوا بالشرطة!" أنتِ تتجاوزين الحدود!" أثناء دفعها وسحبها إلى الأرض من قبل العائلة، بينما قال أحد أفراد عائلة الصبي: "إنه مجرد طفل! ألا يمكنكِ التفهم؟".



وحاول الركاب وطاقم الطائرة التدخل، لكن تم دفعهم جانبًا بينما ظلت المرأة ممسكة بأمتعتها.



وأكدت شركة طيران جنوب الصين وقوع الحادثة، مشيرةً إلى أن أفراد الطاقم ساعدوا في إدارة الموقف واستدعوا الشرطة التي تتولى الأمر حاليًا.