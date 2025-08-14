قتلها وظنّ أنه سيفلت من العقاب... قضية غامضة تعود إلى الواجهة بعد أكثر من 30 عاماً: إليكم القصة!

اعتقلت الشرطة الأسترالية في غرب فيكتوريا، كولين ماكين البالغ من العمر 67 عامًا، اليوم الخميس بعد توجيه اتهامات له بقتل واغتصاب سامانثا ميزي في سانت كيلدا قبل أكثر من 30 عامًا.ووجهت إليه السلطات تهمة القتل والاغتصاب، وسيمثل أمام محكمة ملبورن مساء اليوم.وتأتي هذه الإتهامات في أعقاب الهجوم المميت المزعوم على ميزي، البالغة من العمر 24 عامًا، من كاسلمين، في ريف فيكتوريا، في 29 آذار 1994.وعُثر على جثة ميزي من قبل أحد المارة بين شجيرات في الجزء الخلفي من عقار على طريق برايتون في سانت كيلدا حوالي الساعة 11 مساءً، ونقلت إلى المستشفى لكنها توفيت صباح اليوم التالي.وتعرضت ميزي آنذاك للضرب المبرح بأداة حتى الموت، واعتداء جنسي قبل تجريدها من ملابسها.وقال شهود عيان إن ميزي شوهدت وهي تتحدث مع رجل أبيض في الأربعينيات من عمره قبل الاعتداء، ولا تزال هويته مجهولة.وفي إعلانه عن هذا الاعتقال المفاجئ، قال مفتش المباحث في فرقة جرائم القتل، دين توماس: "إن الاعتقالات والاتهامات التي تم توجيهها اليوم تسلط الضوء على أنه بغض النظر عن عدد السنوات التي مرت، فإن المحققين يظلون ملتزمين بمحاسبة المتورطين في الجرائم العنيفة".