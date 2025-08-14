"تفاجأ الأطباء بأنها مازالت على قيد الحياة"... تغييرات بسيطة ضمن روتينها اليومي غيّرت حياة هذه المرأة

احتفلت جيني ماكورماك، البالغة من العمر 52 عامًا، والتي فقدت 5 أرطال من وزنها، بمرور عامين على تعافيها، بعد أن كانت مدمنة على الكحول.وفي التفاصيل، اعتادت جيني على شرب زجاجتين من النبيذ يوميًا عندما بدأت العمل من المنزل، ولكنها أقلعت عن الكحول بعد أن أعرب الأطباء عن دهشتهم بـ"أنها لا تزال على قيد الحياة".ومع قلة التفاعل الاجتماعي خلال جائحة كوفيد-19، ارتفع استهلاك جيني للكحول بشكل كبير، الأمر الذي تسبب في زيادة وزنها بسرعة.وبعد خضوعها لفحص روتيني في سن الخمسين، أبلغ الأطباء جيني أن مستويات إنزيم ألانين أمينوترانسفيراز (ALT) في كبدها مرتفعة للغاية.وكان هذا الاكتشاف بمثابة جرس إنذار لجيني حيث تعهدت منذ ذلك اليوم بالتوقف عن الكحول واستعادت ثقتها بنفسها تمامًا، وحسّنت علاقتها بابنها وباتت تمارس الرياضة.