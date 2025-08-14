بعد منعها من السفر... شابة تلوم شات جي بي تي وهذه التفاصيل!

مُنعت ميراي كالداس وحبيبها من ركوب طائرتهما المتجهة إلى بورتوريكو بعد أن زودهما تطبيق شات جي بي تي بمعلومات خاطئة حول مستلزمات السفر إلى هذه الجزيرة الكاريبية.



وفي مقطع فيديو نشره السائحان الإسبان على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت ميراي كالداس وهي تبكي أثناء سيرها في المطار بعد منعها من السفر.



وقالت كالداس لمتابعيها: "أقوم دائمًا بالكثير من الأبحاث، لكنني سألت شات جي بي تي"، في إشارة منها إلى الحاجة لتأشيرة دخول للبلاد عكس ما كان قد أكده لها التطبيق.



وشرحت المؤثرة أن أداة الذكاء الاصطناعي زودتهما بالمعلومات الخاطئة انتقامًا منها بعد أن قامت ميراي بإهانتها.