خطوة أثارت جدلاً كبيراً... مدينة يابانية تعتزم حصر استخدام سكانها للهواتف بساعتين يوميا!

تعتزم مدينة يابانية حض جميع مستخدمي الهواتف الذكية فيها على حصر وقت استخدامهم للشاشات بساعتين يوميا خارج العمل أو المدرسة، بموجب مرسوم مقترح لا يتضمن أي عقوبات لغير الملتزمين.وهذا الحد الذي سيُوصى به لجميع سكان مدينة تويوآكي في وسط اليابان غير مُلزم، ولن تُفرض أي عقوبات على الاستخدام الزائد، وفق مسودة المرسوم.ويهدف المقترح إلى "منع الاستخدام المفرط للأجهزة الذي يُسبب مشكلات صحية جسدية ونفسية... بما في ذلك مشاكل النوم"، وفق تصريحات أدلى بها رئيس البلدية ماسافومي كوكي الجمعة.ويحض مشروع المرسوم تلاميذ المدارس الابتدائية على تجنب استخدام الهواتف الذكية بعد الساعة التاسعة مساءً، كما ينصح تلاميذ المرحلة الإعدادية وما فوق بعدم استخدامها بعد الساعة العاشرة مساءً.وأثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة على الإنترنت، حيث وصف بعض الأشخاص الخطة بأنها غير واقعية.وسيُنظر في المرسوم الأسبوع المقبل، وفي حال إقراره، سيدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول.المصدر: فرانس برس