ذعر في مطار ميلانو... رجل يهاجم بمطرقة ويشعل حريقاً داخل صالة المغادرة (فيديو)

اندلع فوضى في مطار مالبينسا الدولي بميلانو بعد أن أقدم رجل مسلح بمطرقة على اقتحام صالة المغادرة في مبنى المسافرين رقم 1 وإشعال النيران في إحدى نقاط تسجيل الوصول.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، وقع الحادث حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الخميس، حيث قام المهاجم بتحطيم الشاشات الفاصلة بين مكتبين لتسجيل الوصول، ثم أشعل النيران في سلة نفايات.

وأفادت التقارير أن الرجل حاول لاحقًا الاعتداء على عدد من عناصر الأمن، فيما لا تزال دوافعه مجهولة حتى الساعة. وقد باشرت السلطات الإيطالية التحقيقات لمعرفة خلفيات الحادث والجهة التي قد تقف وراءه.

وأثار الحادث حالة من الهلع بين المسافرين وأدى إلى اضطراب حركة المطار، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء والأمن من السيطرة على الموقف ومنع تفاقمه.