مع استعداده لتغيير مسكنه... قرار الأمير وليام يثير التساؤلات حول مستقبل قصر باكينغهام

يعتزم ولي العهد البريطاني الأمير وليام وعائلته الانتقال إلى دارة جديدة في ويندسور، ما يثير تساؤلات حول مستقبل قصر باكينغهام الذي يخضع حاليا لأعمال تجديد واسعة النطاق.



وبحسب صحيفة "ذي صن"، وجد الزوجان الملكيان وأطفالهما الثلاثة في قصر "فورست لودج" المكون من ثماني غرف نوم في ويندسور غرب لندن، "منزلهم الدائم".



وأكد قصر كنسينغتون المسؤول عن التواصل الإعلامي للزوجين وليام وكايت لوكالة فرانس برس أن أفراد العائلة سينتقلون إلى مقرهم الجديد "في وقت لاحق من هذا العام"، بعدما كانوا يعيشون في منزل أصغر في القصر الملكي.



وإذا استقر الملك المستقبلي وعائلته بشكل دائم في ويندسور، فإن قصر باكينغهام الذي يخضع حاليا لأعمال تجديد في وسط لندن، سيتوقف عن كونه المقر الرسمي للملك البريطاني، كما كان منذ العام 1837.



ورأى المعلق الملكي ريتشارد فيتزوليامز أن "تهميش باكينغهام سيكون كارثة"، موضحا في تصريحات لوكالة فرانس برس "إنه مبنى رمزي يُضاهي البيت الأبيض ويتمتع بشهرة عالمية".



ولم يناقش وليام قط مستقبل قصر باكينغهام، ويرى فيتزوليامز أن قصر باكينغهام "يجب أن يبقى مركزا للملكية، سواءً عاش وليام وكاثرين هناك أم لا".



