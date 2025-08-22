أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خطأ طبي أودى بحياته... قصة مأساوية عاشها طفل أسترالي وهذه تفاصيلها!
منوعات
2025-08-22 | 10:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
خطأ طبي أودى بحياته... قصة مأساوية عاشها طفل أسترالي وهذه تفاصيلها!
أُحيل طبيب أسترالي إلى هيئة الرقابة الطبية بسبب وفاة طفل يبلغ من العمر عامين إثر عملية ختان، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، خلص التحقيق الشرعي إلى أن الدكتور رعد حسن قد أخلّ بواجبه المهني في الرعاية الصحية لأنه لم يتخذ الخطوات الكافية لحماية ديفيد كالونغا فلين الذي توفي بعد ساعات قليلة من العملية في عيادة غوسنيلز الطبية في كانون الأول 2021.
وخُتن ديفيد وشقيقه جوزيف، البالغ من العمر ثمانية أشهر، بناءً على طلب والدتهما، أليس فلين.
وأعطى الدكتور حسن المورفين لتخدير ديفيد، واصفا العملية بأنها روتينية، لكنه اختار عدم تخدير جوزيف نظرًا لعمره.
وعلى الرغم من أن ديفيد كان لا يزال تحت تأثير التخدير الشديد وفاقدًا للوعي، وكان جوزيف ينزف ويعاني من ألم واضح، فقد غادر الطفلان المستشفى مع والدتهما عند الساعة الثانية ظهرًا، أي بعد ساعة واحدة فقط من الجراحة الأولى.
وفي ذلك المساء، وجدت السيدة فلين ابنها فاقدًا للوعي وباردًا عند اللمس وتم استدعاء سيارة إسعاف.
وبينما كانت السيدة فلين في حالة صدمة بسبب خبر وفاة ديفيد المأساوي، أخبرها الأطباء بضرورة نقل جوزيف إلى مستشفى بيرث للأطفال، حيث خضع لعملية جراحية طارئة لوقف النزيف الذي أصيب به أثناء ختانه.
واعتبرت الطبيبة الشرعية روبين هارتلي أن سبب الوفاة كان "سكتة قلبية تنفسية لدى طفل صغير تسمم بالمواد الأفيونية أي المورفين".
آخر الأخبار
منوعات
بحياته...
مأساوية
عاشها
أسترالي
تفاصيلها!
التالي
خطوة أثارت جدلاً كبيراً... مدينة يابانية تعتزم حصر استخدام سكانها للهواتف بساعتين يوميا!
ذعر في مطار ميلانو... رجل يهاجم بمطرقة ويشعل حريقاً داخل صالة المغادرة (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-07-01
ما حصل مع ابنة الـ39 عاماً مأساوي: اسمها حول حياتها إلى جحيم وهذه قصتها!
منوعات
2025-07-01
ما حصل مع ابنة الـ39 عاماً مأساوي: اسمها حول حياتها إلى جحيم وهذه قصتها!
0
منوعات
2025-08-14
معاناة استمرت لأشهر وتشخيص خاطئ... قصة مؤلمة عاشها رجل والنهاية مأساوية!
منوعات
2025-08-14
معاناة استمرت لأشهر وتشخيص خاطئ... قصة مؤلمة عاشها رجل والنهاية مأساوية!
0
منوعات
2025-08-08
قصة صادمة... عملية ولادة قيصرية تنتهي بطريقة مأساوية والضحية طفلة رضيعة!
منوعات
2025-08-08
قصة صادمة... عملية ولادة قيصرية تنتهي بطريقة مأساوية والضحية طفلة رضيعة!
0
منوعات
2025-05-26
نهر وكرة وتمساح... ما حصل مع إبن الـ 13 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
منوعات
2025-05-26
نهر وكرة وتمساح... ما حصل مع إبن الـ 13 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:00
عمره أكثر من 6 آلاف سنة... اكتشاف مروع يذهل الخبراء في فرنسا
منوعات
15:00
عمره أكثر من 6 آلاف سنة... اكتشاف مروع يذهل الخبراء في فرنسا
0
منوعات
13:15
سكب الزيت الساخن على وجهها وهاجمها بوحشية... ما فعله هذا الرجل بزوجته كان صادمًا!
منوعات
13:15
سكب الزيت الساخن على وجهها وهاجمها بوحشية... ما فعله هذا الرجل بزوجته كان صادمًا!
0
منوعات
11:15
وفاة غامضة تثير التساؤلات... مصير كارثي بانتظار سائح بريطاني في جزيرة رودس اليونانية
منوعات
11:15
وفاة غامضة تثير التساؤلات... مصير كارثي بانتظار سائح بريطاني في جزيرة رودس اليونانية
0
منوعات
10:32
بعد أن أمرت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم... تفجير عبوة ناسفة على شاطئ أسترالي (فيديو)
منوعات
10:32
بعد أن أمرت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم... تفجير عبوة ناسفة على شاطئ أسترالي (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:03
من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية
أمن وقضاء
02:03
من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
0
أخبار دولية
10:38
نتنياهو: التقرير في شأن المجاعة في غزة كذب صريح
أخبار دولية
10:38
نتنياهو: التقرير في شأن المجاعة في غزة كذب صريح
0
حال الطقس
2025-04-01
طقس متقلّب مغبرّ ودافئ...واحتمال أمطار
حال الطقس
2025-04-01
طقس متقلّب مغبرّ ودافئ...واحتمال أمطار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
0
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك
0
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 22-8-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 22-8-2025
4
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
5
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
6
صحف اليوم
23:39
مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس
صحف اليوم
23:39
مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس
7
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
8
أمن وقضاء
02:03
من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية
أمن وقضاء
02:03
من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More