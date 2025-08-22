أخبار
خطأ طبي أودى بحياته... قصة مأساوية عاشها طفل أسترالي وهذه تفاصيلها!

منوعات
2025-08-22 | 10:18
خطأ طبي أودى بحياته... قصة مأساوية عاشها طفل أسترالي وهذه تفاصيلها!
خطأ طبي أودى بحياته... قصة مأساوية عاشها طفل أسترالي وهذه تفاصيلها!

أُحيل طبيب أسترالي إلى هيئة الرقابة الطبية بسبب وفاة طفل يبلغ من العمر عامين إثر عملية ختان، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، خلص التحقيق الشرعي إلى أن الدكتور رعد حسن قد أخلّ بواجبه المهني في الرعاية الصحية لأنه لم يتخذ الخطوات الكافية لحماية ديفيد كالونغا فلين الذي توفي بعد ساعات قليلة من العملية في عيادة غوسنيلز الطبية في كانون الأول 2021.

وخُتن ديفيد وشقيقه جوزيف، البالغ من العمر ثمانية أشهر، بناءً على طلب والدتهما، أليس فلين.

وأعطى الدكتور حسن المورفين لتخدير ديفيد، واصفا العملية بأنها روتينية، لكنه اختار عدم تخدير جوزيف نظرًا لعمره.

وعلى الرغم من أن ديفيد كان لا يزال تحت تأثير التخدير الشديد وفاقدًا للوعي، وكان جوزيف ينزف ويعاني من ألم واضح، فقد غادر الطفلان المستشفى مع والدتهما عند الساعة الثانية ظهرًا، أي بعد ساعة واحدة فقط من الجراحة الأولى.

وفي ذلك المساء، وجدت السيدة فلين ابنها فاقدًا للوعي وباردًا عند اللمس وتم استدعاء سيارة إسعاف.

وبينما كانت السيدة فلين في حالة صدمة بسبب خبر وفاة ديفيد المأساوي، أخبرها الأطباء بضرورة نقل جوزيف إلى مستشفى بيرث للأطفال، حيث خضع لعملية جراحية طارئة لوقف النزيف الذي أصيب به أثناء ختانه.

واعتبرت الطبيبة الشرعية روبين هارتلي أن سبب الوفاة كان "سكتة قلبية تنفسية لدى طفل صغير تسمم بالمواد الأفيونية أي المورفين".

