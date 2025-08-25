أخبار
في مصر... زهور الياسمين تذبل في مواجهة تغيّر المناخ

منوعات
2025-08-25 | 06:50
في مصر... زهور الياسمين تذبل في مواجهة تغيّر المناخ
2min
في مصر... زهور الياسمين تذبل في مواجهة تغيّر المناخ

يقضي وائل السيد ليالي فصل الصيف منذ سنوات في قطف أزهار الياسمين التي تصَدّرها قريته الواقعة في شمال مصر الى أهم منتجي العطور في العالم. لكن في الآونة الأخيرة، لم تعد أشجار الياسمين تزهر كالمعتاد وتصاءل عبيرها في الحقول.

ويقول السيد البالغ 45 عاما لوكالة فرانس برس "السبب هو ارتفاع درجات الحرارة".

ويعمل السيد في قطف الياسمين منذ نحو عشر سنوات في قرية شبرا بلولة على بعد نحو 100 كيلومتر من القاهرة، وهي قرية هادئة في دلتا النيل بشمال مصر تنتج معظم محصول البلاد من الزهرة العبقة.

ولكن مع ارتفاع الحرارة، بحسب السيد، تراجع معدّل تفتح الأزهار حتى انخفض حصاده اليومي خلال السنتين الماضيتين من ستة كيلوغرامات إلى كيلوغرامين أو ثلاثة فقط.

وعلى مدى أجيال، عمل سكان شبرا بلولة في قطف الياسمين الذي أصبح مصدر دخل العديد من العائلات، ولكن فترات الجفاف وتغيّر المناخ وانتشار الحشرات المرتبطة بارتفاع الحرارة باتت تهدّد استمرارية عملهم.

ويمتدّ موسم حصاد الياسمين من حزيران حتى تشرين الأول، ويتم القطف خلال ساعات منتصف الليل حتى الفجر، قبل سطوع الشمس، حين يبلغ رحيق الزهرة ذروته.

ولكن مع تراجع المحصول، بات الكثيرون يتركون قطف الزهور لوظائف أخرى، فيما يضطر الباقون للعمل لساعات إضافية، بما في ذلك أطفال يضطرون للعمل طوال ساعات الليل.

ويقول السيد إنه "اضطر" هذا الصيف لإشراك زوجته وطفليه (عشرة وتسعة أعوام) في العمل معه في قطف الياسمين في حقلهم الصغير.

ومن جهته، يوضح الباحث في المركز الهولندي للمناخ والطاقة كريم الجندي لوكالة فرانس برس أنه "يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تعطيل عملية الإزهار وإضعاف تركيز الزيت وإحداث إجهاد يقلّل من المحصول".

مصر...

الياسمين

مواجهة

تغيّر

المناخ

