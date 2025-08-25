أخبار
LBCI
LBCI

لأول مرة في أوروبا... الهيكل العظمي الشهير "لوسي" يُعرض في براغ (صور)

منوعات
2025-08-25 | 15:05
مشاهدات عالية
LBCI
يستضيف المتحف الوطني في براغ ابتداءً من يوم الإثنين، عرض الهيكل العظمي الشهير "لوسي"، أحد أبرز الاكتشافات في علم الأنثروبولوجيا القديمة، وذلك بعد نصف قرن على العثور عليه في إثيوبيا، حيث وصل إلى العاصمة التشيكية هذا الشهر داخل علبة محكمة الإغلاق.

وقال مدير المتحف ميخال لوكيش عند وصول العظام إلى الأراضي التشيكية، إن هذه القطع الـ52 من الأسنان والجمجمة والحوض وعظم الفخذ، والتي يعود تاريخها إلى 3,18 ملايين سنة، "لم تُنقل إلا مرة واحدة فقط، وذلك إلى الولايات المتحدة، بين عامي 2007 و2013".

وأكد أنها من "أثمن وأقدم قطع الأنتروبولوجيا القديمة في العالم"، مرحّبا بهذه الإعارة النادرة من المتحف الوطني الإثيوبي والتي تمتد لـ60 يوما.

وسيتمكن الزوار أيضا من معاينة الهيكل العظمي شبه الكامل لـ"سلام"، وهو كـ"لوسي" من نوع أسترالوبيثكس (القرد الجنوبي) مات عن عمر ناهز عامين وسبعة أشهر، ويُعتقد أنه عاش قبل "لوسي" بمئة ألف سنة. اكتُشف عام 2000، ولم يُنقَل من إثيوبيا مطلقا.
 
 
 
وكالة فرانس برس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
