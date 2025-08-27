حفل زفاف يتحول إلى كارثة... مقتل تركي جراء إطلاق النار ابتهاجا!

قُتل شاب تركي عن طريق الخطأ في حفل زفافه جراء إطلاق رصاص ابتهاجا على يد أحد المدعوين، على ما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية الأربعاء.



وأفادت الوكالة أن العريس البالغ 23 عاما توفي متأثرا بجروحه صباح الأربعاء، خلال حفلة زفافه في قرية بمحافظة غيرسون في شمال تركيا على البحر الأسود.



وذكرت "الأناضول" أنه تم القبض على عمة العريس، المشتبه بها في إطلاق النار.



وتُعد الحوادث الناجمة عن إطلاق النار ابتهاجا أمرا شائعا في تركيا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".