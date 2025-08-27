الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حفل زفاف يتحول إلى كارثة... مقتل تركي جراء إطلاق النار ابتهاجا!
منوعات
2025-08-27 | 11:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حفل زفاف يتحول إلى كارثة... مقتل تركي جراء إطلاق النار ابتهاجا!
قُتل شاب تركي عن طريق الخطأ في حفل زفافه جراء إطلاق رصاص ابتهاجا على يد أحد المدعوين، على ما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية الأربعاء.
وأفادت الوكالة أن العريس البالغ 23 عاما توفي متأثرا بجروحه صباح الأربعاء، خلال حفلة زفافه في قرية بمحافظة غيرسون في شمال تركيا على البحر الأسود.
وذكرت "الأناضول" أنه تم القبض على عمة العريس، المشتبه بها في إطلاق النار.
وتُعد الحوادث الناجمة عن إطلاق النار ابتهاجا أمرا شائعا في تركيا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
آخر الأخبار
منوعات
يتحول
كارثة...
إطلاق
النار
ابتهاجا!
التالي
تعود إلى أكثر من 8500 سنة... العثور على مدينة أثرية مغمورة بالمياه في الدنمارك!
سمة رئيسية تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق... تعرفوا عليها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-07-15
زفاف يتحول إلى كارثة... مصير كارثي بانتظار هذه العروس
منوعات
2025-07-15
زفاف يتحول إلى كارثة... مصير كارثي بانتظار هذه العروس
0
أمن وقضاء
02:01
3 جرحى بإطلاق نار خلال حفل زفاف في شكا
أمن وقضاء
02:01
3 جرحى بإطلاق نار خلال حفل زفاف في شكا
0
أخبار دولية
2025-07-17
مصدر أمنيّ تركيّ لرويترز: تركيا أدّت دورًا حاسمًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا
أخبار دولية
2025-07-17
مصدر أمنيّ تركيّ لرويترز: تركيا أدّت دورًا حاسمًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا
0
آخر الأخبار
2025-07-17
مصدر أمني تركي لرويترز: أنقرة أدت دورًا حاسمًا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا
آخر الأخبار
2025-07-17
مصدر أمني تركي لرويترز: أنقرة أدت دورًا حاسمًا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:30
تعود إلى أكثر من 8500 سنة... العثور على مدينة أثرية مغمورة بالمياه في الدنمارك!
منوعات
13:30
تعود إلى أكثر من 8500 سنة... العثور على مدينة أثرية مغمورة بالمياه في الدنمارك!
0
منوعات
2025-08-26
سمة رئيسية تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق... تعرفوا عليها!
منوعات
2025-08-26
سمة رئيسية تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق... تعرفوا عليها!
0
منوعات
2025-08-26
تعليقات متابعيها أنقذتها من مشكلة صحية خفية... هذا ما حصل مع امرأة بعد تغيير مسكنها!
منوعات
2025-08-26
تعليقات متابعيها أنقذتها من مشكلة صحية خفية... هذا ما حصل مع امرأة بعد تغيير مسكنها!
0
منوعات
2025-08-25
لأول مرة في أوروبا... الهيكل العظمي الشهير "لوسي" يُعرض في براغ (صور)
منوعات
2025-08-25
لأول مرة في أوروبا... الهيكل العظمي الشهير "لوسي" يُعرض في براغ (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:43
مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن عودة مفتشيها إلى إيران
أخبار دولية
03:43
مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن عودة مفتشيها إلى إيران
0
أخبار دولية
2025-07-27
وصول سفينة "حنظلة" التابعة لأسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين إلى إسرائيل بعد اعتراضها
أخبار دولية
2025-07-27
وصول سفينة "حنظلة" التابعة لأسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين إلى إسرائيل بعد اعتراضها
0
أخبار دولية
2025-07-23
إسرائيل تنضم إلى مباحثات أذربيجان رغم الاستياء من المبعوث الأميركي... وترتيبات أمنية جنوب سوريا تحت المجهر
أخبار دولية
2025-07-23
إسرائيل تنضم إلى مباحثات أذربيجان رغم الاستياء من المبعوث الأميركي... وترتيبات أمنية جنوب سوريا تحت المجهر
0
آخر الأخبار
2025-08-20
مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح
آخر الأخبار
2025-08-20
مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
0
أمن وقضاء
13:35
في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني
أمن وقضاء
13:35
في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل تعود فيروز إلى دمشق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل تعود فيروز إلى دمشق؟
0
أخبار دولية
13:31
إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا
أخبار دولية
13:31
إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
بين الإعمار والسلاح… الجنوبيون يرفضون المساومة: وقف الاعتداءات الاسرائيلة أولًا
تقارير نشرة الاخبار
13:14
بين الإعمار والسلاح… الجنوبيون يرفضون المساومة: وقف الاعتداءات الاسرائيلة أولًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
براك ضيفٌ مرفوضٌ من الجنوبيين
تقارير نشرة الاخبار
13:10
براك ضيفٌ مرفوضٌ من الجنوبيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:20
أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي
أخبار لبنان
03:20
أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي
2
حال الطقس
03:17
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...
حال الطقس
03:17
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...
3
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
4
أخبار دولية
16:33
مقتل 3 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية قرب دمشق
أخبار دولية
16:33
مقتل 3 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية قرب دمشق
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-08-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-08-2025
6
صحف اليوم
06:13
بري لـ“الشرق الأوسط”: أتانا الأميركيون بعكس ما وعدونا به
صحف اليوم
06:13
بري لـ“الشرق الأوسط”: أتانا الأميركيون بعكس ما وعدونا به
7
فنّ
04:15
بعد علاقة دامت 8 سنوات... ابن مايكل جاكسون يعلن خطوبته
فنّ
04:15
بعد علاقة دامت 8 سنوات... ابن مايكل جاكسون يعلن خطوبته
8
أمن وقضاء
11:27
قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار
أمن وقضاء
11:27
قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More