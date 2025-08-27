الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تعود إلى أكثر من 8500 سنة... العثور على مدينة أثرية مغمورة بالمياه في الدنمارك!

منوعات
2025-08-27 | 13:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تعود إلى أكثر من 8500 سنة... العثور على مدينة أثرية مغمورة بالمياه في الدنمارك!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تعود إلى أكثر من 8500 سنة... العثور على مدينة أثرية مغمورة بالمياه في الدنمارك!

اكتشف علماء الآثار مدينةً مغمورة بالمياه في خليج آرهوس بالدنمارك، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، اكتشف الفريق عظام حيوانات، أدوات حجرية، رؤوس سهام، قطعة صغيرة من الخشب المشغول حيث اعتقدوا أنها تشير إلى وجود بشري ذات أنشطة مُنظّمة.

وحفر الباحثون مساحةً تبلغ حوالي 430 قدمًا مربعًا في هذه المستوطنة الصغيرة.

ويُذكر أن العصر الجليدي الأخير قد انتهى منذ حوالي 8500 سنة، وبدأت الصفائح الجليدية الضخمة بالذوبان.

وأدى ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي إلى تغيير جذري في شكل السواحل، وفقًا لعالم الآثار المغمورة بالمياه بيتر مو أستروب، الذي قاد أعمال التنقيب.

وقال أستروب: "إنها أشبه بكبسولة زمنية. عندما ارتفع مستوى سطح البحر، تم الاحتفاظ بكل شيء في بيئة خالية من الأوكسجين... توقف الزمن فجأة".

ويُعد هذا الاكتشاف جزءًا من مشروع دولي مدته ست سنوات بتكلفة 15.5 مليون دولار لرسم خرائط لأجزاء من قاع البحر في بحر البلطيق وبحر الشمال.

ويهدف المشروع إلى اكتشاف المناظر الطبيعية الغارقة في شمال أوروبا والكشف عن مستوطنات العصر الحجري الأوسط المفقودة مع توسع مزارع الرياح البحرية وغيرها من البنى التحتية البحرية.

آخر الأخبار

منوعات

سنة...

العثور

مدينة

أثرية

مغمورة

بالمياه

الدنمارك!

LBCI التالي
حفل زفاف يتحول إلى كارثة... مقتل تركي جراء إطلاق النار ابتهاجا!
سمة رئيسية تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق... تعرفوا عليها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-07-13

تعود إلى 3800 سنة... افتتاح قلعة أثرية أمام العامة في البيرو

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-07-05

"عمره أكثر من ألف سنة"... هذا ما اكتشفه علماء الآثار في بوليفيا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-06-30

اكتشاف أثري مذهل قد يقلب المفاهيم الجندرية... في هذه المدينة: النساء كنّ الحاكمات وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
2025-06-19

الصين تجلي أكثر من 1600 من إيران والمئات من إسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:15

حفل زفاف يتحول إلى كارثة... مقتل تركي جراء إطلاق النار ابتهاجا!

LBCI
منوعات
2025-08-26

سمة رئيسية تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق... تعرفوا عليها!

LBCI
منوعات
2025-08-26

تعليقات متابعيها أنقذتها من مشكلة صحية خفية... هذا ما حصل مع امرأة بعد تغيير مسكنها!

LBCI
منوعات
2025-08-25

لأول مرة في أوروبا... الهيكل العظمي الشهير "لوسي" يُعرض في براغ (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-10

الجيش الأميركي يسلم بعض الأسلحة لأوكرانيا بعد توقف موقت

LBCI
منوعات
2025-08-07

لمكافحة الوحدة والعزلة... اليابان تطلق خدمة "جدّة للإيجار"!

LBCI
موضة وجمال
2025-05-24

ندى كوسا تسحر الجمهور بإطلالتين مختلفتين ضمن فعاليات ملكة جمال العالم... هكذا بدت (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2025-06-06

ابنة كيم كارداشيان تخطف الأنظار... إطلالة جريئة بالشعر الأزرق! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:31

الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!

LBCI
أمن وقضاء
13:35

في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هل تعود فيروز إلى دمشق؟

LBCI
أخبار دولية
13:31

إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

بين الإعمار والسلاح… الجنوبيون يرفضون المساومة: وقف الاعتداءات الاسرائيلة أولًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:20

أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي

LBCI
حال الطقس
03:17

طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك

LBCI
خبر عاجل
15:53

معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 27-08-2025

LBCI
صحف اليوم
06:13

بري لـ“الشرق الأوسط”: أتانا الأميركيون بعكس ما وعدونا به

LBCI
أمن وقضاء
11:27

قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار

LBCI
فنّ
04:15

بعد علاقة دامت 8 سنوات... ابن مايكل جاكسون يعلن خطوبته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More