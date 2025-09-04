الأخبار
في محاولة شجاعة لإنقاذ كلبها... مغامرة خطيرة عاشتها هذه الشابة!
منوعات
2025-09-04 | 12:30
في محاولة شجاعة لإنقاذ كلبها... مغامرة خطيرة عاشتها هذه الشابة!
شهدت متسلقة سقوطًا مرعبًا بعد محاولتها إنقاذ كلبها من السقوط من ارتفاع 60 قدمًا في كولومبيا البريطانية.
وفي التفاصيل، كانت مارغو كوهين تتسلق قمة تريكوني، وهو مسار بطول 16 كيلومترًا، عندما وجدت كلبها، "زيون" ينزلق ويفقد توازنه أثناء المسار.
فأسرعت كوهين للإمساك بالكلب ولكن وزن زيون سحب الشابة معه إلى الأسفل، وسقطت فاصطدم وجهها بالصخور وكسرت ساقها.
واستذكرت كوهين القصة في حديث لموقع "
ديلي ميل
" البريطاني، قائلة: "سقطتُ أربع مرات تقريبًا، ربما سقطتُ عن ارتفاع 20 قدمًا، ثم ارتطم وجهي بالصخور، ثم سقطتُ مرارًا وتكرارًا".
وشرحت كوهين أنها لم تفقد وعيها أثناء سقوطها، وبدأت بالصراخ طلبًا للمساعدة عندما توقفت عن التدحرج.
ولحسن الحظ، نجا الكلب وكان في حالة جيدة.
وأنقذت فرق البحث والإنقاذ حينها كوهين، ونُقلت إلى مستشفى محلي.
وكشفت كوهين أن إصابتها بالغة الخطورة، وقد تتطلب جراحتين لتركيب صفائح ومسامير في ساقها.
وأخبرت كوهين أنها ستُمنع على الأرجح من ممارسة الأنشطة البدنية خلال الأشهر الأربعة المقبلة ريثما تتعافى.
وتقضي كوهين حاليا يومها العاشر في المستشفى، قائلة إنها لا تستطيع تحريك ساقها، ما أدى إلى ألم عضلي فوق الكسر.
وأطلقت صديقة كوهين المقربة حملة لمساعدتها في دفع نفقاتها الطبية وتقديم الدعم المالي لها خلال فترة تعافيها.
