رياضة

تركي آل الشيخ يعلن فوز "بيغ تايم كرييتف شوب" بأول جائزة لـ"إيمي" الرياضية

2025-09-07 | 00:23
2min
تركي آل الشيخ يعلن فوز "بيغ تايم كرييتف شوب" بأول جائزة لـ"إيمي" الرياضية

أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ السبت فوز وكالة "بيغ تايم كرييتف شوب"، الشريك الإبداعي لموسم الرياض، بجائزة "إيمي"، كأول وكالة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا تحقق هذا الإنجاز.

وجاء الفوز في فئة الإعلان الترويجي المتميز "أوتستاندينغ بروموشنال أنونسمنت"، خلال الدورة السادسة والأربعين لجوائز "إيمي" الرياضية التي تمنحها أكاديمية "ناشيونال أوف تيليفجن آرتس أند ساينسز".

ونشر آل الشيخ فيديو عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" يوثق لحظة تسلمه للجائزة، حيث أكد أن هذا الإنجاز ثمرة لعمل فريق سعودي بالكامل تقوده طاقات شابة استطاعت الوصول إلى أعلى المراتب العالمية.

وأوضح أن القيمة الحقيقية لهذه الجوائز تكمن في أثرها الإيجابي على الناس ورضا الجمهور عن الأفكار والمشروعات التي يتم تقديمها، معتبرًا أن سعادة الجمهور وتقديره هما الهدف الأول.

ويبرز هذا التتويج قيمة المشروع الذي فازت به الوكالة، وهو العمل الترويجي "أوسيك فيرسس فيوري رييناغتد"، والذي نال إشادة لجنة التحكيم بفضل تميزه الإبداعي والتأثيري، ليعكس القدرة السعودية على المنافسة في أهم الجوائز الإعلامية الدولية.

ويعد هذا الفوز محطة مفصلية تؤكد المكانة المتنامية لقطاع الترفيه في المملكة وترسخ دور موسم الرياض في دعم الكفاءات الوطنية وإبرازها على الساحة العالمية بإنجازات نوعية غير مسبوقة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


