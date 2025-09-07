من قلب الحرب في السودان... آيفور بريكيت يحصد الجائزة الذهبية للأخبار في مهرجان "فيزا بور ليماج"

حصل المصوّر الإيرلندي آيفور بريكيت من صحيفة نيويورك تايمز على الجائزة الذهبية لفئة الأخبار في مهرجان فيزا بور ليماج، أبرز حدث دولي مخصص للتصوير الصحافي، تكريمًا لتغطيته الحرب في السودان.

ونال بريكيت هذا التقدير عن تقريره المصوّر الذي وثّق معركة السيطرة على الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025.

واعتبر بريكيت أن فوزه بالجائزة هو "شرف كبير"، مؤكدا أنه كان "محظوظا" لتمكّنه من تغطية الحرب في السودان.

وتظهر صوره يوميات الحرب الأهلية والدمار، إنما الأهم معاناة السكان الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظروف صعبة للغاية.

وتُنظّم الدورة الـ37 من مهرجان "فيزا بور ليماج" في بيربينيان في جنوب فرنسا.