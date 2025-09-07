الأخبار
لحماية الكوالا... منطقة أسترالية تحظر قطع الأشجار في مساحات شاسعة من الغابات

منوعات
2025-09-07 | 06:38
مشاهدات عالية
لحماية الكوالا... منطقة أسترالية تحظر قطع الأشجار في مساحات شاسعة من الغابات
2min
لحماية الكوالا... منطقة أسترالية تحظر قطع الأشجار في مساحات شاسعة من الغابات

أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز شرقي أستراليا، الأحد، عن حظر واسع النطاق لقطع الأشجار بهدف إنشاء محمية للكوالا وحماية هذا الحيوان المهدد بالانقراض.

وبموجب القرار، الذي يبدأ تطبيقه الاثنين، سيُمنع قطع الأشجار في مساحة تُقدَّر بـ176 ألف هكتار من الغابات على الساحل الشمالي، تمهيدًا لإقامة حديقة "غريت كوالا" الوطنية، وهو إجراء من شأنه أن ينعكس على نشاط ستة مصانع للأخشاب ويطال نحو 300 عامل.

وحذرت الحكومة من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فإن حيوانات الكوالا في كبرى الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان قد تنقرض بحلول العام 2050.

ويقول خبراء بيئيون إن أعداد الكوالا في نيو ساوث ويلز شهدت انخفاضا كبيرا في العقود الأخيرة بسبب إزالة الغابات والجفاف والحرائق.

وقال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز إن "حيوانات الكوالا معرضة لخطر الانقراض في البرية في نيو ساوث ويلز، وهذا أمر لا يمكن حتى التفكير فيه. سوف تغيّر حديقة غريت الكوالا الوطنية هذا الوضع".

وأضاف "لقد استمعنا بعناية وسنحرص على ضمان دعم العمال والشركات والمجتمعات في كل خطوة من هذا المسار".

وأشارت الحكومة في بيان إلى أن مسؤولين في الولاية اتصلوا بكل المصانع المتضررة وتعهدوا توفير المدفوعات لتغطية رواتب العمال وتكاليف الأعمال مع تقديم وصول مجاني إلى الخدمات التدريبية والمالية والصحية والقانونية.

وأعلنت حكومة نيو ساوث ويلز مشروع محمية الكوالا في العام 2023 لكنها لم توقف قطع الأشجار إلا في مساحة 8400 هكتار من الغابات. كما واجهت الخطة انتقادات لعدم حمايتها الأشجار بشكل فوري.

وكالة فرانس برس

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:30

بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
15:05

بالصور - عرس جماعي في بكركي

LBCI
أمن وقضاء
01:21

ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية

LBCI
أمن وقضاء
01:54

الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل

LBCI
حال الطقس
02:26

إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون

LBCI
خبر عاجل
10:38

تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها

