لحماية الكوالا... منطقة أسترالية تحظر قطع الأشجار في مساحات شاسعة من الغابات

أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز شرقي أستراليا، الأحد، عن حظر واسع النطاق لقطع الأشجار بهدف إنشاء محمية للكوالا وحماية هذا الحيوان المهدد بالانقراض.

وبموجب القرار، الذي يبدأ تطبيقه الاثنين، سيُمنع قطع الأشجار في مساحة تُقدَّر بـ176 ألف هكتار من الغابات على الساحل الشمالي، تمهيدًا لإقامة حديقة "غريت كوالا" الوطنية، وهو إجراء من شأنه أن ينعكس على نشاط ستة مصانع للأخشاب ويطال نحو 300 عامل.

وحذرت الحكومة من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فإن حيوانات الكوالا في كبرى الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان قد تنقرض بحلول العام 2050.

ويقول خبراء بيئيون إن أعداد الكوالا في نيو ساوث ويلز شهدت انخفاضا كبيرا في العقود الأخيرة بسبب إزالة الغابات والجفاف والحرائق.

وقال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز إن "حيوانات الكوالا معرضة لخطر الانقراض في البرية في نيو ساوث ويلز، وهذا أمر لا يمكن حتى التفكير فيه. سوف تغيّر حديقة غريت الكوالا الوطنية هذا الوضع".

وأضاف "لقد استمعنا بعناية وسنحرص على ضمان دعم العمال والشركات والمجتمعات في كل خطوة من هذا المسار".

وأشارت الحكومة في بيان إلى أن مسؤولين في الولاية اتصلوا بكل المصانع المتضررة وتعهدوا توفير المدفوعات لتغطية رواتب العمال وتكاليف الأعمال مع تقديم وصول مجاني إلى الخدمات التدريبية والمالية والصحية والقانونية.

وأعلنت حكومة نيو ساوث ويلز مشروع محمية الكوالا في العام 2023 لكنها لم توقف قطع الأشجار إلا في مساحة 8400 هكتار من الغابات. كما واجهت الخطة انتقادات لعدم حمايتها الأشجار بشكل فوري.

