LBCI
LBCI

طلبت من المضيفة "أن تصمت"... هذا ما حدث لراكبة على الطائرة (فيديو)

منوعات
2025-09-07 | 07:20
مشاهدات عالية
0min
طلبت من المضيفة "أن تصمت"... هذا ما حدث لراكبة على الطائرة (فيديو)

أُجبرت راكبة على النزول من رحلة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" متجهة إلى تكساس هذا الأسبوع، بعدما طلبت بجرأة من مضيفة الطيران "أن تصمت" أثناء إلقاء تعليمات السلامة قبل الإقلاع.

وانتشر مقطع فيديو عبر إنستغرام يُظهر الراكبة وهي تقاطع المضيفة وتقول لها إن عليها أن "تسكت" بينما كانت الأخيرة تقرأ بروتوكولات السلامة على متن رحلة قادمة من كوستاريكا إلى دالاس يوم الثلاثاء.

وأظهر الفيديو المضيفة وهي تتوجه مباشرة إلى الراكبة وترد عليها بحزم قائلة: "هل ترغبين في النزول من الطائرة؟ لأنني لا أشعر بالارتياح معك إذا لم تلتزمي بالتعليمات".

ورغم أن المقطع الأول انتهى بعد أن أبدت الراكبة استعدادها للامتثال للأوامر، فإنه عاد ليُظهرها وهي تدّعي أنها تعرضت لمضايقة من موظفة الطيران.

وبحسب الفيديو وشهادة الراكب الذي صوّره، فقد تم في النهاية إخراج الراكبة من الطائرة، فيما علّق ناشر المقطع بسخرية قائلاً: "المقعد الأوسط الفارغ مكسب لي."

 

