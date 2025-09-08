الأخبار
وفاة الحائز على جائزة نوبل للطب ديفيد بالتيمور عن 87 عاما

منوعات
2025-09-08 | 05:52
وفاة الحائز على جائزة نوبل للطب ديفيد بالتيمور عن 87 عاما

توفي عالم الأحياء الأميركي ديفيد بالتيمور، الحائز على جائزة نوبل للطب عام 1975 عندما كان يبلغ 37 عاما، يوم السبت الماضي عن 87 عاماً.

ديفيد بالتيمور شخصية بارزة في علم الأحياء الجزيئي، وقد حصل على جائزة نوبل لعمله على الفيروسات القهقرية، وتحديدا لاكتشافه انزيما فيروسيا حسّن فهم آلية عمل فيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدز.

وشهدت مسيرة بالتيمور الذي كان أستاذا في البيولوجيا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، منعطفا كبيرا عام 1986، عندما طالته اتهامات بالاحتيال العلمي، مما تسبب بتشويه سمعته، وتعطيل أبحاثه، وزعزعة مكانته في الأوساط العلمية.

وعلى الرغم من أنه لم يُتّهم بشكل مباشر، إلا أنّه دافع عن إحدى زميلاته اليابانيات، التي كان يُشتبه بالخطأ في أنها زوّرت بيانات من تجربة علمية في علم المناعة.

وخلال عامي 1988 و1989، مَثُل أمام لجنة من الكونغرس الأميركي في جلسات علنية كانت مشحونة أحيانا. وفي العام 1991، أُجبر على الاستقالة من رئاسة جامعة روكفلر في نيويورك، بعد 18 شهرا فقط من تعيينه في هذا المنصب.

ولم يُبرّأ بالتيمور وزميلته بشكل نهائي حتى سنة 1996. وقال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز متحدثا عن تلك الفترة: "لن أنساها مطلقا".

المصدر: فرانس برس

LBCI
فنّ
2025-08-18

عُرف بأدوار الشر... وفاة الممثل البريطاني تيرينس ستامب عن 87 عاماً

LBCI
أخبار دولية
2025-07-08

نتانياهو يقول إنّه رشّح ترامب لجائزة نوبل للسلام

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-04

وفاة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني عن 91 عاما

LBCI
فنّ
2025-08-13

وفاة الكاتب المصري صنع الله إبراهيم عن 88 عاما

LBCI
منوعات
05:20

تسلّق السور وحاول الفرار يائساً... رجل يلقى حتفه بطريقة مروّعة على يد ثور (فيديو)

LBCI
منوعات
12:31

الأمير هاري: أريد أن أري أطفالي المكان الذي نشأت فيه في بريطانيا

LBCI
منوعات
10:40

"مشروع وطن الانسان": سباق يلا نركض - سوا الى الأمام (صور)

LBCI
منوعات
2025-09-07

طلبت من المضيفة "أن تصمت"... هذا ما حدث لراكبة على الطائرة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:30

جعجع لقوى الممانعة: أخذتم لبنان رهينة وصادرتم قرار الحرب والسلم وتحمّلون الدولة مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع وكنتم البادئين بعدم الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
05:24

الجيش الإسرائيلي: نشرنا 4 كتائب في موقع عملية القدس ونحاصر بلدات في الضفة الغربية لمطاردة مشتبهين

LBCI
اقتصاد
2025-09-02

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
06:38

الهجوم بإطلاق النار في القدس الشرقية يوقع خمسة قتلى

LBCI
أخبار دولية
08:21

في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات

LBCI
أخبار دولية
06:55

بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا

LBCI
أخبار دولية
06:48

إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا

LBCI
أخبار دولية
06:46

مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...

LBCI
أخبار دولية
06:39

عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

بو صعب: لبنان​ اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله

LBCI
أخبار لبنان
05:38

جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار دولية
01:07

ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طقوس غريبة خلف القمر الدموي

LBCI
حال الطقس
03:01

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
05:54

بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...

LBCI
أخبار لبنان
06:21

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
13:14

ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية

LBCI
أخبار لبنان
04:45

مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس

LBCI
خبر عاجل
12:41

جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار

LBCI
خبر عاجل
10:38

تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني

LBCI
خبر عاجل
12:46

جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين

