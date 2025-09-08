وفاة الحائز على جائزة نوبل للطب ديفيد بالتيمور عن 87 عاما

توفي عالم الأحياء الأميركي ديفيد بالتيمور، الحائز على جائزة نوبل للطب عام 1975 عندما كان يبلغ 37 عاما، يوم السبت الماضي عن 87 عاماً.



ديفيد بالتيمور شخصية بارزة في علم الأحياء الجزيئي، وقد حصل على جائزة نوبل لعمله على الفيروسات القهقرية، وتحديدا لاكتشافه انزيما فيروسيا حسّن فهم آلية عمل فيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدز.



وشهدت مسيرة بالتيمور الذي كان أستاذا في البيولوجيا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، منعطفا كبيرا عام 1986، عندما طالته اتهامات بالاحتيال العلمي، مما تسبب بتشويه سمعته، وتعطيل أبحاثه، وزعزعة مكانته في الأوساط العلمية.



وعلى الرغم من أنه لم يُتّهم بشكل مباشر، إلا أنّه دافع عن إحدى زميلاته اليابانيات، التي كان يُشتبه بالخطأ في أنها زوّرت بيانات من تجربة علمية في علم المناعة.



وخلال عامي 1988 و1989، مَثُل أمام لجنة من الكونغرس الأميركي في جلسات علنية كانت مشحونة أحيانا. وفي العام 1991، أُجبر على الاستقالة من رئاسة جامعة روكفلر في نيويورك، بعد 18 شهرا فقط من تعيينه في هذا المنصب.



ولم يُبرّأ بالتيمور وزميلته بشكل نهائي حتى سنة 1996. وقال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز متحدثا عن تلك الفترة: "لن أنساها مطلقا".



