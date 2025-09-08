الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أخذ مسدس والدته من حقيبتها وأطلق النار... ما حصل مع ابن العامين مأساوي وهذه قصته!

منوعات
2025-09-08 | 09:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أخذ مسدس والدته من حقيبتها وأطلق النار... ما حصل مع ابن العامين مأساوي وهذه قصته!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أخذ مسدس والدته من حقيبتها وأطلق النار... ما حصل مع ابن العامين مأساوي وهذه قصته!

وُجهت لسيدة تُدعى كيارا بيكيت تهمة الإهمال بعد أن أطلق ابنها جافاريوس، البالغ من العمر عامين، النار على وجهه في موقف سيارات في 19 حزيران الماضي.

وانتزع الصبي مسدساً كان موجوداً في حقيبة والدته وأطلق النار على نفسه أمام أخته.

وأمرت المحكمة بيكيت بالابتعاد عن ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، والتي شهدت الحادث المروع.

وكان جافاريوس جالسًا في المقعد الخلفي بينما كانت والدته وشقيقته في المقعد الأمامي، وزُعم أن حقيبة بيكيت المفتوحة كانت موضوعة على الكونسول الوسطي للسيارة، حيث تمكن الصبي من الوصول بسهولة إلى الداخل والاستيلاء على مسدسها.

وقالت بيكيت للمحققين إن ابنها كان جالساً في مقعده لكنه لم يكن يرتدي حزام الأمان، كما قالت للشرطة إنها توقفت عند محطة وقود قبل التوجه إلى صيدلية لصرف وصفة طبية.

وحاولت بيكيت المرور عبر خدمة السيارات عندما وصلت إلى الصيدلية لكنها كانت مغلقة، وأثناء محاولتها ركن سيارتها في الموقف أدركت أن ابنها نهض من مقعده ثم سمعت صوت إطلاق نار.

ومن جهتها، أخبرت شقيقة الصبي المحققين أنها ووالدتها كانتا تحملانه أثناء تحرّك السيارة، وأنه جلس على حجرها في لحظة ما، مضيفةً أنها فتحت هاتفها للعب ولم ترفع نظرها إلا عندما سمعت صوتًا عاليًا.

واتصلت الأم برقم الطوارئ 911 بعد أن أطلق جافاريوس النار على نفسه وأُعلنت وفاته بعد وصوله إلى المستشفى بوقت قصير.

المصدر

آخر الأخبار

منوعات

والدته

حقيبتها

وأطلق

النار...

العامين

مأساوي

قصته!

LBCI التالي
تسلّق السور وحاول الفرار يائساً... رجل يلقى حتفه بطريقة مروّعة على يد ثور (فيديو)
الأمير هاري: أريد أن أري أطفالي المكان الذي نشأت فيه في بريطانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-07-01

ما حصل مع ابنة الـ39 عاماً مأساوي: اسمها حول حياتها إلى جحيم وهذه قصتها!

LBCI
منوعات
2025-06-11

قبل دقائق من استئصال أعضاء من "جثته" بدأ بالبكاء... ما حصل مع هذا الرجل صادم وهذه قصته!

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-12

وزير الخارجية الألماني: لا يمكننا تجاهل الوضع المأساوي في غزة وعلينا بذل جهود لوقف إطلاق النار

LBCI
منوعات
2025-09-01

طرق باب جاره أثناء تنفيذ مقلب شهير ثم حلّت الكارثة... إليكم ما حصل مع ابن الـ11 عاماً!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:19

في رواندا... ذكور الغوريلا تقتل صغارها

LBCI
منوعات
05:52

وفاة الحائز على جائزة نوبل للطب ديفيد بالتيمور عن 87 عاما

LBCI
منوعات
05:20

تسلّق السور وحاول الفرار يائساً... رجل يلقى حتفه بطريقة مروّعة على يد ثور (فيديو)

LBCI
منوعات
12:31

الأمير هاري: أريد أن أري أطفالي المكان الذي نشأت فيه في بريطانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:39

الرئيس عون تناول والرئيس بري التطورات بعد جلسة الحكومة

LBCI
اقتصاد
2025-09-04

في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين... وزير الاقتصاد يتخذ سلسلة من الإجراءات والتعاميم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طقوس غريبة خلف القمر الدموي

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-19

امال شحادة: أحد أعلى ابراج تل ابيب اللامعة كما يوصف في إسرائيل يواجه احتمال تدميره واعادة بنائه بسببه اصابته بصاروخ ايراني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:21

في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات

LBCI
أخبار دولية
06:55

بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا

LBCI
أخبار دولية
06:48

إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا

LBCI
أخبار دولية
06:46

مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...

LBCI
أخبار دولية
06:39

عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

بو صعب: لبنان​ اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله

LBCI
أخبار لبنان
05:38

جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار دولية
01:07

ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طقوس غريبة خلف القمر الدموي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:01

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
08:57

بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات

LBCI
أخبار لبنان
05:54

بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...

LBCI
أخبار لبنان
06:21

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
13:14

ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية

LBCI
أخبار لبنان
04:45

مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس

LBCI
خبر عاجل
12:41

جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار

LBCI
أمن وقضاء
03:51

قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More