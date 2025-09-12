ولادة طفل تُدهش الطاقم الطبي في هذا البلد... لن تصدقوا وزنه القياسي! (صورة)

شهد مستشفى سانت جوزيف ساوث في ولاية فلوريدا الأميركية حدثًا استثنائيًا مع ولادة طفل يزن نحو6 كيلوغرامات، ليصبح الأكبر في تاريخ جناح الولادة بالمستشفى.

الأم دانيلا هاينز روت لمجلة "بيبول" تجربتها غير المعتادة قائلة: "أثناء الولادة شعرت أن هناك شيئًا غريبًا يحدث... وكنت أتساءل: ما الذي يُسحب مني؟"، في إشارة إلى حجم طفلها غير المألوف.

وأثار حجم الرضيع دهشة الأطباء والممرضين الذين لم يخفوا انبهارهم، حتى بات "حديث الجناح" بين أفراد الطاقم الطبي.

وترى العائلة أن العامل الوراثي ربما لعب دورًا في هذا الوزن الضخم، إذ إن الوالدين يتجاوز طولهما ستة أقدام، ما قد يفسر البنية الجسدية الاستثنائية للمولود الجديد.