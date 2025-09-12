عرض نموذج نادر من آلة باسكال الحاسبة في مزاد مقابل هذا السعر!

يُقام مزاد علني في باريس في 19 تشرين الثاني المقبل على أحد النماذج التسعة الموجودة من "باسكالين"، وهي أول آلة حساب ميكانيكية، اخترعها بليز باسكال عام 1642، وخُمِّنَ سعرها بما بين مليونَي يورو وثلاثة ملايين.



وأعلنت دار "كريستيز" اللندنية للمزادات في بيان أن هذه الآلة العلمية النادرة التي تُعدّ "أول محاولة في التاريخ للاستعاضة عن عمل العقل البشري بعمل آلة بهدف "مكننة الحساب الذهني"، ستُطرح ضمن مزاد "مكتبة ليون بارسيه، باريس.



وصنَعَ الباحث الفرنسي هذه الآلة عندما كان في التاسعة عشرة عام 1642، وكان الهدف منها في البداية مساعدة والده رئيس محكمة نورماندي للمساعدات، وهي محكمة متخصصة في شؤون الضرائب، على "ضبط وضع عائدات الضرائب" في هذه المنطقة.



ومن بين نحو 20 نسخة صنعها باسكال، لم يبقَ في العالم سوى تسعة، تُحفظ أكثر من واحدة منها في متحف الفنون والحرف في باريس ومتحف هنري لوكوك في كليرمون فيران بوسط فرنسا.



وأشارت "كريستيز" إلى أن النموذج المعروض في المزاد هو "الوحيد الذي لا يزال ملكا خاصا".



وستبقى "باسكالين" معروضة حتى يوم المزاد، في باريس من 10 إلى 23 أيلول، ثم من 13 إلى 19 تشرين الثاني، وفي نيويورك من 11 إلى 15 تشرين الأول، وفي هونغ كونغ من 23 إلى 29 تشرين الأول.