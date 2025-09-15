شعرت بألم في ساقها وما اكتشفه الأطباء لاحقاً صدمها... إليكم ما حصل مع هذه الشابة!

لم تُعر غرايسي بتلر البالغة من العمر 18 عاماً اهتمامًا كبيرًا عندما بدأت تشعر بألم في ساقها.وعند زيارة طبيبها العام، أُعيدت بتلر إلى المنزل بتشخيص آلام في العضلات ثم التهاب في الأوتار، لكن الألم استمر وسرعان ما عجزت حتى العلاجات الطبيعية وجل العضلات عن تهدئته.ونُقلت بتلر إلى المستشفى في وقت لاحق بعدما استيقظت وأدركت أنها لم تعد قادرة على المشي.وخضعت بتلر في المستشفى لأشعة سينية وخزعة، واكتشف الأطباء أن ألم ساقها في الواقع كان نتيجة ساركوما الخلايا المغزلية، وهو ورم سرطاني نادر وخطير.كما خضعت بتلر لجلسات علاج كيميائي قاسية، وقيل لها إنها قد لا تتمكن من الاحتفاظ بساقها أو إنجاب أطفال يومًا ما.وبعد أربعة أشهر من تشخيص حالتها، خضعت بتلر لعملية جراحية لإزالة عظمة قصبة الساق.وقرر الأطباء إيقاف العلاج الكيميائي لفترة لإعطاء جسدها فرصة لاستعادة قوته، ليعود إلى نشاطه بعد شهر.ورغم انتهاء علاجها بعد ستة أشهر، عانت بتلر من الإنتان حيث كانت ساقها تكافح للشفاء، وخضعت منذ ذلك الحين لعمليات جراحية متعددة لتحسين حالة ساقها التالفة، بالإضافة إلى العلاج الطبيعي.