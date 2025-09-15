الأخبار
دير القمر تنهي الموسم الصيفي بمعرض للسيارات الكلاسيكية (صور)
2025-09-15
دير القمر عاصمة الأمراء أنهت الموسم الصيفي بنشاط فريد من نوعه، حيث أقامت معرض دير القمر للسيارات الكلاسيكية بحضور نخبة من هواة جمع هذه السيارات النادرة التراثية الذين كرسوا كل طاقاتهم وحبهم لهذه الهواية فتزينت ساحة داني شمعون بنحو خمسين سيارة بينها سيارة الرئيس كميل شمعون وسيارة الوزير الياس سابا.
وفكرة المعرض للسيد ريمون عطية الذي أهداها لروح صديقه داني شمعون، بدأت منذ عام 2002 واستمرت حتى هذا العام.
والملفت هذا العام الحضور الكثيف من اللبنانيين والسواح الذين أتوا خصيصا للاستمتاع والتقاط الصور بجانب هذه السيارات.
وزار المعرض الوزيرة لورا الخازن لحود والنائب نعمة افرام والنائب كميل شمعون حفيد الرئيس الراحل ورئيس بلدية دير القمر الدكتور ناجي جرمانوس والسيد روني كرم رئيس الاتحاد الدولي للمركبات القديمة.
ويؤكد هذا الحدث على دور دير القمر عاصمة الأمراء السياحي والتراثي لما تحمله البلدة من غنى ثقافي وجمالي حيث اجتمعت غالبية وسائل الأعلام للتغطية والمشاركة.
وفي الختام وزعت شهادات تقدير للمشاركين الهواة الذين أغنوا المعرض بهذه التحف الميكانيكية العريقة.
